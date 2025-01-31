Звезду сериала "Тайны Смолвиля" арестовали в Калифорнии - СМИ

Том Уэллинг, похоже, забыл, что в реальной жизни он - совсем не Супермен.

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Том Уэллинг новости - Том Уэллинг из Тайн Смолвиля арестован / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Тома Уэллинга задержали полицейские

Артиста подозревают в вождении в состоянии алкогольного опьянения

Американский актер Том Уэллинг сделал не лучший подарок своей жене. 26 января он поздравил Джессику Роуз Ли с Днем рождения, а через несколько дней, 28 января, оказался за решеткой.

Артиста задержали на парковке возле одного из сетевых ресторанов быстрого питания города Уайрика, Калифорния, сообщает TMZ. У полицейский вызвал подозрения 47-летний мужчина, сидящий за рулем личного автомобиля.

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При проверке оказалось, что в крови Уэллинга находится доза алкоголя, превышающая норму. Его задержали за вождение в нетрезвом виде, и доставили в участок.

Позже в Сети появилось фото Тома Уэллинга после задержания. Представители звезды инцидент с пьяным вождением пока не комментируют.

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Ранее Главред рассказывал, что 58-летнего голливудского актера Дэвида Швиммера, звезду сериала "Друзья", поймали на свидании со студенткой, которая моложе него в два раза.

Также в Сети появились слухи о том, что у лидера группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето роман с россиянкой. Еще недавно артист рассказывал, как скучает по "российской энергии".

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Кто такой Том Уэллинг? Том Уэллинг - американский актер. Получил известность благодаря роли Кларка Кента в телесериале "Тайны Смолвиля" (2001-2011). Также снялся в таких фильмах, как "Туман" (2005), "Оптом дешевле" (2003) и "Оптом дешевле 2" (2005), сообщает Википедия.

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