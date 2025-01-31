Звезду сериала "Тайны Смолвиля" арестовали в Калифорнии - СМИ

Кратко:
- Тома Уэллинга задержали полицейские
- Артиста подозревают в вождении в состоянии алкогольного опьянения
Американский актер Том Уэллинг сделал не лучший подарок своей жене. 26 января он поздравил Джессику Роуз Ли с Днем рождения, а через несколько дней, 28 января, оказался за решеткой.
Артиста задержали на парковке возле одного из сетевых ресторанов быстрого питания города Уайрика, Калифорния, сообщает TMZ. У полицейский вызвал подозрения 47-летний мужчина, сидящий за рулем личного автомобиля.
При проверке оказалось, что в крови Уэллинга находится доза алкоголя, превышающая норму. Его задержали за вождение в нетрезвом виде, и доставили в участок.
Позже в Сети появилось фото Тома Уэллинга после задержания. Представители звезды инцидент с пьяным вождением пока не комментируют.
Tom Welling mugshot pic.twitter.com/u0U0DjKna1— Moviemeter (@Moviemeter02) January 29, 2025
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Кто такой Том Уэллинг?
Том Уэллинг - американский актер. Получил известность благодаря роли Кларка Кента в телесериале "Тайны Смолвиля" (2001-2011). Также снялся в таких фильмах, как "Туман" (2005), "Оптом дешевле" (2003) и "Оптом дешевле 2" (2005), сообщает Википедия.
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