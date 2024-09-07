Звездные капризы: украинская актриса рассказала, как удивила ее Пугачева на съемках в Киеве

Украинская актриса и звезда украинского телевидения Татьяна Шелка рассказала о том, как вела себя Алла Пугачева, которая не поддержала войну в Украине, на съемках в Киеве.
Как пишет Обозреватель, тогда звезда принимала участие в создании музыкального фильма "За двумя зайцами". Она исполняла главную роль в картине – Прони Прокоповны. Ее жениха, цирюльника Свирида Голохвастого, сыграл Максим Галкин.
Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
По словам актрисы, она и не думала капризничать. Более того, она просила своих коллег помогать ей и подсказывать, если та или иная сцена не выглядели профессионально.
"О совместной работе с Пугачевой хочу сказать одно: она с уважением относилась абсолютно ко всем членам коллектива, – рассказывает актриса Шелига, сыгравшая в картине продавщицу на местном рынке. – Говорила: "Подсказывайте мне, потому что я певица – не актриса". И Нина Шаролапова, игравшая ее маму, иногда делала какие-то замечания. И та слушала. Алла Борисовна приехала знакомиться на съемочную площадку с температурой выше 38 градусов. И в тот же день начала сниматься. Время от времени приседала на стульчик, отдыхала, и – снова в кадр. А после уехала еще на деловую встречу. Я не знаю, смогла бы так, а она сказала, что ждут люди, не может отказать", - делится она.
По словам украинской актрисы, Пугачеву побаивались на съемочной площадке. "Однако я лишь пару раз за все съемочные дни видела ее недовольной, и все претензии – это было по делу, не звездные капризы. С ней было комфортно работать, она вела себя тихо, работала наравне со всеми. После окончания съемок мы все собрались на фуршет – и она тоже пришла, сидела с нами", - добавляет актриса.
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Отметим, недавно Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".
А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.
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