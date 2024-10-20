Звезда Женского квартала и Лиги смеха покрестила первенца

Украинская актриса Алина Блажкевич в марте 2024 года впервые стала мамой. В ее семье появился сын, которого назвали Андреем.
Недавно семимесячный малыш прошел обряд крещения. Об этом Блажкевич рассказала в своем блоге в Instagram.
Церемония состоялась в Свято-Николаевском храме в Киеве в окружении близких семьи Блажкевич. Гордая за своего малыша мама опубликовала первые снимки с таинства.
Судя по фото, Андрюша перенес обряд стойко, и вел себя хорошо. Теплые кадры с ним, его крестными и родителями буквально сверкают умиротворением.
"Я, возможно, становлюсь все более сентиментальным человеком, но это был прекрасный день. Этот день идет в сокровищницу воспоминаний и занимает там почетное место", - подписала снимки Алина Блажкевич.
Кто такая Алина Блажкевич?
Алина Блажкевич (в девичестве - Гордиенко) - украинская юмористка, сценаристка, актриса проектов "Женский квартал" и "Лига смеха". С 2020 года замужем за актером Романом Блажкевичем.
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