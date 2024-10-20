Звезда Женского квартала и Лиги смеха покрестила первенца

Алина Блажкевич показала первые фото с трогательного таинства.

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Алина Блажкевич новости - Алина Блажкевич показала фото с крестин сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alinablazhkevych

Украинская актриса Алина Блажкевич в марте 2024 года впервые стала мамой. В ее семье появился сын, которого назвали Андреем.

Недавно семимесячный малыш прошел обряд крещения. Об этом Блажкевич рассказала в своем блоге в Instagram.

Церемония состоялась в Свято-Николаевском храме в Киеве в окружении близких семьи Блажкевич. Гордая за своего малыша мама опубликовала первые снимки с таинства.

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Судя по фото, Андрюша перенес обряд стойко, и вел себя хорошо. Теплые кадры с ним, его крестными и родителями буквально сверкают умиротворением.

"Я, возможно, становлюсь все более сентиментальным человеком, но это был прекрасный день. Этот день идет в сокровищницу воспоминаний и занимает там почетное место", - подписала снимки Алина Блажкевич.

Алина Блажкевич новости - Алина Блажкевич показала фото с крестин сына / instagram.com/alinablazhkevych

Алина Блажкевич новости - Алина Блажкевич показала фото с крестин сына / instagram.com/alinablazhkevych

Алина Блажкевич новости - Алина Блажкевич показала фото с крестин сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alinablazhkevych

Кто такая Алина Блажкевич? Алина Блажкевич (в девичестве - Гордиенко) - украинская юмористка, сценаристка, актриса проектов "Женский квартал" и "Лига смеха". С 2020 года замужем за актером Романом Блажкевичем.

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