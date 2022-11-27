Кошмал ответила, будет ли сниматься в российских проектах/ instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал, которая известна по роли Жени в сериале "Сваты", заявила, что вопрос ее участия в российских проектах для нее уже решен. Она подчеркнула, что не будет сниматься в таких проектах.

Так актриса ответила на вопросы подписчиков в соцсетях. Один из подписчиков поинтересовался, снимется ли Кошмал когда-нибудь в российских проектах, на что она ответила резко и однозначно.

"Нет, нет, нет и еще раз – нет. Для меня этот вопрос закрыт навсегда. И я бы не писала слово "российские" с большой буквы", – подчеркнула Анна.

Также она ответила на заданный подписчиками вопрос об общении со знакомыми из России. У знаменитости поинтересовались, поддерживает ли она связь со знакомыми, проживающими в РФ. Анна сказала, что с некоторыми из них вообще прекратила общаться. Кое-кто из других еще пишет и интересуется, как она, однако на такие сообщения актриса отвечает неохотно.

"У меня немного оттуда друзей, можно пересчитать по пальцам одной руки. С некоторыми мы прекратили общаться, некоторые иногда мне пишут, интересуются, как мы", - сказала Кошмал.

Ранее Анна Кошмал вновь поддразнила любопытство фанатов новым снимком своего загадочного мужа. На своей странице в Instagram Кошмал опубликовала фото загадочного избранника.

Напомним, ранее российская актриса Инна Королева, известная по роли мамы Жени в сериале "Сваты", написала гневное сообщение Кошмал в Instagram. Путинистка решила высказать "острое" замечание украинской актрисе после того, как Кошмал возмутилась поздравлением Путина от другой звезды "Сватов" Олеси Железняк.

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