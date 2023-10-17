Звезда "Скаженого весілля" рассказал, как над ним издевался покойный Ступка

Назар Заднепровский признался, что Богдан Сильвестрович иногда доводил его до слез.

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Назар Заднепровский про Богдана Ступку - актер рассказал про тяжелый характер / коллаж: Главред, фото: imdb.com, facebook.com/zadniprovskiy.n

Украинский актер Назар Заднепровский известен своими комедийными ролями в различных телепроектах (Домик на счастье, Скажене весілля, Ромео и Джульетта из Черкасс). Кроме того он служит в Театре имени И. Франко, художественным руководителем которого с 2001 по 2012 годы был актер Богдан Сильвестрович Ступка.

В своем интервью для Оbоzrevatel Заднепровский рассказал, каково это - работать с артистом, который стал легендой тетра и кино еще при жизни. Актер вспоминает Ступку, как строгого руководителя.

Кроме того он отметил, что Богдан Сильвестрович имел огромное, но очень чувствительное эго - обид он не забывал, а те, кто попал к нему в немилость могли быть наказаны на долгие годы.

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"Руководителем он был строгим, сладеньким не был никогда. Бывал и в хорошем настроении, и в плохом… Богдана Сильвестровича вам никто не вспомнит как мягкого человека. Нет-нет! Он был жесток, даже жестОк. Да-да. Справедлив, иногда несправедлив. Меня не раз доводил до слез. Да разве только я? А Хостикоев, а Бенюк? Они годами ничего не играли в театре. Почему, думаете, появилась театральная компания "Бенюк и Хостикоев"? Что уж обо мне говорить? При гениальном таланте там было огромное эго: я, и все. Когда все кругом "какой вы талантливый", то хорошо. А если, например, кто-то скажет: "Я тоже актер хороший" – все. Не дай Бог попасть к нему в немилость. Если кого-то невзлюбил, доставалось по полной", - рассказал Назар Заднепровский.

Тем не менее он, похоже, не держит зла на наставника. Актер убежден, что гениальным талантам такого масштаба, каким был Ступка, можно многое простить.

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