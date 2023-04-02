Звезда сериала "Теория большого взрыва" впервые стала мамой - первые фото младенца

Американская актриса, звезда сериалов Теория большого взрыва и Зачарованные, Кейли Куоко впервые стала мамой. Радостное событие произошло еще 30 марта, но артистка решила рассказать о нем лишь спустя несколько дней.
37-летняя Куоко родила от своего бойфренда, актера Тома Пелфри, девочку, которую пара назвала Матильдой. И для Кейли, и для ее партнера малышка - первый ребенок.
На своей странице в Instagram актриса показала серию восхитительных фото с новым человеком в этом мире - на снимках изображена Матильда и ее родители, чьи лица просто излучают счастье.
"Представляем вам Матильду Кармин Ричи Пелфри, новый свет в нашей жизни! Мы вне себя от счастья и благодарны за это маленькое чудо. Спасибо докторам, медсестрам, семье и друзьям, которые чрезвычайно помогли нам последние несколько дней. Даже не верится, что мы так благословлены. Том, я не думала, что смогу влюбиться в тебя еще больше. Но у меня получилось", - подписала памятные кадры Кейли.
Роман Куоко и Пелфри развивался стремительно - они начали встречаться весной 2022 года, а уже в октябре актриса объявила, что они готовятся стать родителями. Влюбленные не спешат связывать себя узами брака, но Кейли и без этого не раз признавалась, что считает Тома любовью все своей жизни.
Ранее стало известно, что 36-летняя американская актриса, певица и светская львица Линдси Лохан ждет первенца от мужа, арабского финансиста Бадера Шаммаса.
Также о пополнении в семье заговорил 82-летний итальянский дизайнер одежды и основатель одноименного бренда Роберто Кавалли - его молодая подруга подарила ему шестого ребенка, которого художник моды назвал в честь погибшего отца.
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