Звезда сериала "Моя улюблена Страшко" попал в больницу с сотрясением мозга

Украинский актер Артур Логай в канун важной для его карьеры кинопремьеры очутился в больнице. Там артисту диагностировали сотрясение мозга.
В своем блоге в Instagram Логай рассказал, что ночью ему потребовалась срочная помощь врачей из-за того, что его "впервые в жизни вырубили". Да так сильно, что без медиков решить проблему не удалось.
"Ночь у меня была яркой, как вспышка. Слава Богу, живой и целый. Ну, почти целый. Сейчас я в больнице. Это самая кринжевая ситуация, которая со мной когда-то происходила", - сообщил актер.
Подробности Артур Логай сообщать не стал, но намекнул, что в его сотрясении виноват, по всей видимости, железобетонный столб, в который артист врезался в темноте.
К счастью, госпитализация звезде не потребовалась. Самочувствие его не идеально, но актер смог вернуться к своей работе.
Кто такой Артур Логай?
Артур Логай - украинский актер театра, кино и телевидения, певец. Принимал участие в проектах "Х-фактор-5" (10-е место) и "Танцы со звездами-8" (победа). Наиболее известен ролями в сериалах "Моя улюблена Страшко", "Київ вдень та вночі", "Дім Бобринських" и пр.
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