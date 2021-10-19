Звезда сериала Клон показала горячее постельное фото

Джованна Антонелли в образе Жади, главной героини сериала Клон / imdb.com

Бразильская актриса и звезда сериала Клон Джованна Антонелли поделилась с фанатами уютным кадром прямиком из постели.

В Instagram-аккаунте артистка выложила пикантное фото, на котором ее единственной одеждой была... лишь подушка, которой прикрывалась женщина.

45-летняя Антонелли отлично выглядит без макияжа сразу после пробуждения.

Актриса в спальне позирует на фоне белоснежного постельного белья. На ней нет ни грамма косметики, ни одежды. Обнаженное тело Антонелли прикрыла одной лишь подушкой. На лице красуется игривая улыбка.

Фотографию артистка сопроводила подписью: "Это ленивое воскресенье! Кто со мной?"

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Джованна Антонелли в пикантном постельном образе / instagram.com/giovannaantonelli

Постельное фото Жади Джованны тут же обсыпали комплиментами поклонники актрисы:

"Небесная женщина!"

"Сдаюсь перед этой богиней!"

"Джованна с небес".

"Идеальная!"

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Не менее горячим кадром поделилась с фанатами Настя Каменских. Певица позировала на пляже в Эмиратах в одних трусиках.