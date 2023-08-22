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Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" загремела в больницу после разрыва с мужем

Анна Подгорная
22 августа 2023, 03:40
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Тори Спеллинг пожаловалась на госпитализацию, из-за которой ей пришлось оставить детей.
Тори Спеллинг
Тори Спеллинг попала в больницу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/torispelling

Американскую ведущую, писательницу и актрису Тори Спеллинг, которая сыграла Донну Мартин в культовом молодежном сериале "Беверли-Хиллз, 90210", преследуют неудачи: сперва после смерти отца ей досталась лишь небольшая доля наследства, потом слухи о неверности мужа, актера Дина Макдермотта, тяжелые роды и окончательный разрыв с изменником...

Все это привело к тому, что Спеллинг оказалась в больнице. На своей странице в Instagram она опубликовала свой снимок, которым объяснила, куда исчезла из информационного пространства. На фото, снятом в больнице, запечатлена рука Тори с капельницей.

"4 дня здесь и я уже так скучаю по своим деткам. Благодарна им и горжусь моими сильными, смелыми, стойкими и добрыми до глубины души детьми, которые остаются оптимистами независимо от того, какие преграды встают у нас на пути", - написала артистка.

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О причинах своей длительной госпитализации Тори не рассказала ни слова. Поклонники предполагают, что ее подкосило расставание с Дином Макдермоттом.

Также некоторые таблоиды отмечают, что ранее актриса со своими пятью детьми перебралась в трейлер из-за плесени, которую обнаружили в их доме, и которая могла повлиять на здоровье Спеллинг.

Тори Спеллинг
Тори Спеллинг попала в больницу / instagram.com/torispelling

Ранее Бритни Спирс эмоционально прокомментировала свой развод с актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари после шести лет отношений и 14 месяцев официального брака.

Также инсайдер раскрыл, в чем секрет счастливых отношений Бекхэмов. Виктория тяжело работает над собой и своей семейной жизнью чтобы поддерживать амплуа одной из самых привлекательных звездных пар.

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