Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" загремела в больницу после разрыва с мужем

Тори Спеллинг пожаловалась на госпитализацию, из-за которой ей пришлось оставить детей.

https://stars.glavred.info/zvezda-seriala-beverli-hillz-90210-zagremela-v-bolnicu-posle-razryva-s-muzhem-10494823.html Ссылка скопирована

Тори Спеллинг попала в больницу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/torispelling

Американскую ведущую, писательницу и актрису Тори Спеллинг, которая сыграла Донну Мартин в культовом молодежном сериале "Беверли-Хиллз, 90210", преследуют неудачи: сперва после смерти отца ей досталась лишь небольшая доля наследства, потом слухи о неверности мужа, актера Дина Макдермотта, тяжелые роды и окончательный разрыв с изменником...

Все это привело к тому, что Спеллинг оказалась в больнице. На своей странице в Instagram она опубликовала свой снимок, которым объяснила, куда исчезла из информационного пространства. На фото, снятом в больнице, запечатлена рука Тори с капельницей.

"4 дня здесь и я уже так скучаю по своим деткам. Благодарна им и горжусь моими сильными, смелыми, стойкими и добрыми до глубины души детьми, которые остаются оптимистами независимо от того, какие преграды встают у нас на пути", - написала артистка.

видео дня

О причинах своей длительной госпитализации Тори не рассказала ни слова. Поклонники предполагают, что ее подкосило расставание с Дином Макдермоттом.

Также некоторые таблоиды отмечают, что ранее актриса со своими пятью детьми перебралась в трейлер из-за плесени, которую обнаружили в их доме, и которая могла повлиять на здоровье Спеллинг.

Тори Спеллинг попала в больницу / instagram.com/torispelling

Ранее Бритни Спирс эмоционально прокомментировала свой развод с актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари после шести лет отношений и 14 месяцев официального брака.

Также инсайдер раскрыл, в чем секрет счастливых отношений Бекхэмов. Виктория тяжело работает над собой и своей семейной жизнью чтобы поддерживать амплуа одной из самых привлекательных звездных пар.

Другие новости: