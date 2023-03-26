Звезда "Пиратов Карибского моря" приехал в Украину и растрогал фотографиями

Актер встретился с украинскими детьми как посол доброй воли UNICEF.

Орландо Блум в Украине/ Instagram orlandobloom

В Украину приехал известный британский актер Орландо Блум, который играл роли в популярных фильмах "Пираты Карибского моря", "Властелин колец" и многих других.

Он прибыл с визитом в качестве посла доброй воли UNICEF, целью приезда является поддержка украинских детей. Об этом актер сообщил в Instagram.

Это уже не первый визит Блума в Украину – он приезжал также в 2016 году. Актер подчеркивает, что украинским детям нужно вернуть детство.

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"Я никогда не ожидал, что война обострится по всей стране с тех пор, как я был там. Но сегодня мне посчастливилось услышать детский смех... Детям в Украине надо вернуть детство", – написал он.

Он сообщил, что посетил Центр "Спільно", который поддерживает UNICEF. Актер отмечает, что таких центров более 180. Он побывал в одном из них, который размещен в метро. Там родители могут каждый день на несколько часов оставлять своих детей, чтобы они могли поиграть, позаниматься творчеством, отдохнуть и почувствовать себя в безопасности.

Также Блум поделился фотографиями с детьми, которые сделал в этом центре.

Ранее сообщалось, что известный актер из Ирландии Джек Глисон, прославившийся ролью юного короля-негодяя в фэнтези-сериале телеканала HBO "Игра престолов", приехал в Украину. Он посетил Киев и поддержал украинцев.

Напомним, ранее в Украине побывал легендарный французский режиссер и обладатель премии "Оскар" Мишель Хазанавичус. В сети был опубликован снимок режиссера Мишеля Хазанавичуса на фоне Центрального железнодорожного вокзала столицы Украины.

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