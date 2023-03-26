УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Звезда "Пиратов Карибского моря" приехал в Украину и растрогал фотографиями

26 марта 2023, 11:47
Актер встретился с украинскими детьми как посол доброй воли UNICEF.
Орландо Блум в Украине
Орландо Блум в Украине/ Instagram orlandobloom

В Украину приехал известный британский актер Орландо Блум, который играл роли в популярных фильмах "Пираты Карибского моря", "Властелин колец" и многих других.

Он прибыл с визитом в качестве посла доброй воли UNICEF, целью приезда является поддержка украинских детей. Об этом актер сообщил в Instagram.

Это уже не первый визит Блума в Украину – он приезжал также в 2016 году. Актер подчеркивает, что украинским детям нужно вернуть детство.

видео дня

"Я никогда не ожидал, что война обострится по всей стране с тех пор, как я был там. Но сегодня мне посчастливилось услышать детский смех... Детям в Украине надо вернуть детство", – написал он.

Он сообщил, что посетил Центр "Спільно", который поддерживает UNICEF. Актер отмечает, что таких центров более 180. Он побывал в одном из них, который размещен в метро. Там родители могут каждый день на несколько часов оставлять своих детей, чтобы они могли поиграть, позаниматься творчеством, отдохнуть и почувствовать себя в безопасности.

Также Блум поделился фотографиями с детьми, которые сделал в этом центре.

  • В Украину приехал известный актер Орландо Блум
    В Украину приехал известный актер Орландо Блум Instagram orlandobloom
  • В Украину приехал известный актер Орландо Блум
    В Украину приехал известный актер Орландо Блум Instagram orlandobloom
  • В Украину приехал известный актер Орландо Блум
    В Украину приехал известный актер Орландо Блум Instagram orlandobloom
  • В Украину приехал известный актер Орландо Блум
    В Украину приехал известный актер Орландо Блум Instagram orlandobloom

Ранее сообщалось, что известный актер из Ирландии Джек Глисон, прославившийся ролью юного короля-негодяя в фэнтези-сериале телеканала HBO "Игра престолов", приехал в Украину. Он посетил Киев и поддержал украинцев.

Напомним, ранее в Украине побывал легендарный французский режиссер и обладатель премии "Оскар" Мишель Хазанавичус. В сети был опубликован снимок режиссера Мишеля Хазанавичуса на фоне Центрального железнодорожного вокзала столицы Украины.

Читайте также:

война в Украине Орландо Блум UNICEF новости Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:58

Шашлык уплетут за секунду: секретный рецепт сочного и ароматного мяса, и соус никакой не нужен

11:47

Звезда "Пиратов Карибского моря" приехал в Украину и растрогал фотографиямиФото

10:58

Кремль взял Беларусь в заложники: Украина ответила на ядерный шантаж Путина

10:52

"Огромная потеря для страны": погиб основатель разведотряда "Озорники Сирка", воевавший с Да Винчи

10:05

Генерал США назвал событие, которое изменит ход войны в УкраинеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:56

Путин показывает "кузькину мать": РФ не сможет постоянное держать в Беларуси ТЯО — Гончар

09:19

В Японии появился "двойник" Зеленского: "Три месяца отращивал бороду"

08:58

Нет Крыма – нет Путинамнение

08:42

ВСУ пошли в контрнаступление под Бахмутом и отбили часть захваченной РФ территории

Реклама
08:30

Гурманы удивятся, веганы позавидуют: как и когда правильно есть салоВидео

08:22

Путин, вероятно, хотел разместить ядерное оружие в Беларуси до вторжения в Украину, но передумал – ISW

07:42

"Нет признаков, что РФ планирует ударить ядерным оружием": в США ответили на планы Путина о "ядерке" в РБВидео

06:43

Обедненный уран: почему русские закатили такую истерикумнение

05:30

В какую воду нужно бросать яйца при варке: ответ на самый спорный вопросВидео

04:31

Предскажет богатство и вечную любовь: приметы и суеверия, связанные с сиренью

04:20

Закуска, которая взорвала весь TikTok: рецепт хрустящих треугольников из лаваша с авокадоВидео

02:30

Ядерное оружие РФ на территории Беларуси: эксперт раскрыл шантаж Кремля

02:02

Любимое блюдо миллионов: в чем секрет советских котлет, которые обожали все

02:00

Астафьева показала пышный бюст в джинсовом корсетеВидео

01:35

"После Путина может быть только хуже": публицист спрогнозировал ближайшее будущее РФВидео

Реклама
25 марта, суббота
23:53

Паника продолжается: в РФ хотят запретить суд, выдавший ордер на арест ПутинаВидео

23:24

Полномасштабный проигрыш России станет гарантией безопасности для Украины - ЗеленскийВидео

23:15

Что нужно поставить на стол 25 марта, чтобы весь год деньги в доме были: приметы и что нельзя делатьВидео

22:47

Страны НАТО готовы нанести ответный ядерный удар и расколошматить всю путинскую богадельню - СотникВидео

22:39

Почему Путин пугает мир "страшилками" о ядерном оружии в Беларусимнение

22:05

Коня на скаку остановит: знаки зодиака самых сильных женщин

22:00

Модный леопардовый маникюр на весну 2023: 5 безумно красивых вариантов на каждый деньФото

21:54

Почему 26 марта категорически нельзя носить черную одежду: приметы и все запретыВидео

21:41

Больше 200 осколочных ранений и 5 пулевых: невероятная история спасения украинского военногоВидео

21:32

"Коль, ну я плакала": Повалий растрогал путинист БасковВидео

20:54

Зеленский и Си Цзиньпин должны пойти на переговоры: ЕС на этом настаивает - Financial TimesВидео

20:20

"Они даже не рабы, они - холопы": Сотник объяснил, почему россияне не будут свергать ПутинаВидео

19:59

РФ разместит ядерное оружие в Беларуси - военный преступник ПутинВидео

19:25

Попугай помог раскрыть убийство 10-летней давности: преступников приговорили к пожизненному

19:24

За Путина вписались всего пять странмнение

18:38

Скандальная сенатор из Румынии оскорбила Украину и "наехала" на Зеленского

18:38

"Abrams и Leopard сильно напуганы": Резников потроллил РФ из-за отправки на фронт старейших танковВидео

18:33

"Все завалено трупами, нас не выпускают из позиций": остатки отряда РФ "Шторм" умоляют Путина о помощиВидео

18:02

Хьюстон, у нас проблемы: откуда взялась легендарная фраза и что она значит

17:50

Генштаб ошибся: Гуменюк объяснила, почему военные запутались с "выводом" оккупантов из Новой КаховкиВидео

Реклама
17:26

Как правильно есть редис и зачем это делать: интересные сведенияВидео

17:01

"Все стало шатко-дон, прямо совсем-дон": Кадыров понимает, что дни Путина, возможно, сочтены - СотникВидео

16:57

Подготовка контрнаступления ВСУ: в Минобороны сделали неожиданное заявление

16:56

"Остается эпицентром боев": под Бахмутом значительно уменьшилось количество вражеских атак - ВСУВидео

16:14

"Школы на Закарпатье в опасности": Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС – СийяртоВидео

16:07

"Был вторым в РФ при Путине": эксперт назвал того, кто мог бы закончить войну и выплатить репарацииВидео

16:01

Брата российской актрисы, которая поддержала Украину, выгнали из театра

15:47

Эрдоган созвонился с Путиным из-за войны и заговорил о переговорах с Украиной

15:29

"Якубовича понесло": ведущий унизил россиян на Поле чудес

15:15

Может принести проблемы и бедность: почему категорически нельзя носить чужие сумкиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять