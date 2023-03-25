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Брата российской актрисы, которая поддержала Украину, выгнали из театра

25 марта 2023, 16:01
Имя брата Чулпан Хаматовой исчезло с сайта театра и со всех афиш.
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова / https://teleprogramma.pro/

Брата российской актрисы Чулпан Хаматовой, которая не поддержала войну в Украине и открыто заявила об этом, неожиданно сняли с репертуара российского театра "Современник".

По информации пропагандистского издания "Стархит", поползли слухи, что актера уволили.

Так, директор культурного учреждения заявил, что брата Чулпан исключили из актерского состава.

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Шамиль-Хаматов
Шамиль-Хаматов / Стархит

"В настоящее время Шамиль Наильевич Хаматов членом труппы "Московского театра "Современник" не является, трудовые отношения с ним отсутствуют. Соответственно, ввиду отсутствия трудовых отношений заработную плату он не получает", — сообщил Юрий Кравец.

Издание добавляет, что пока неизвестно, идет ли речь об увольнении актера. "Тем не менее, на сайте "Современника" имя Шамиля Хаматова пропало. К слову, пока в труппе числится Лия Ахеджакова, которую лишили участия во всех спектаклях театра", - добавляют пропагандисты.

Напомним, ранее Чулпан Хаматова, которая не поддержала войну в Украине и открыто заявила об этом, играла в постановке Нового Рижского театра в Латвии. После спектакля у входа ее ждали поклонники, чтобы сфотографироваться и взять автограф. Среди толпы оказалась и журналистка, которой ранее актриса уже давала интервью. Скорее всего, журналистка была российская и хотела задавать неприятные вопросы, ответы на которые она перекрутит, в любом случае.

Представительница СМИ хотела договориться по поводу новой рабочей встречи и, пользуясь тем, что они уже знакомы, двинулась навстречу Чулпан, выходившей из гримерки. "Отойдите на пять метров! — закричала женщина, сопровождающая Хаматову. — Дайте нам пройти! В этот момент сама актриса сквозь зубы выдала: "Не смейте ко мне приближаться", — описывает ситуацию очевидец.

Ранее также дочь российской телеведущей, путинистки Марии Шукшиной Анна, которая уже и так превратилась в Халка, благодаря своему увлечению бодибилдингом, опубликовала свежее фото. На своей странице в Instagram, дочь ведущей, которая поддерживает жестокую и захватническую войну России против Украины, показалась в одних трусиках-ниточках, которые не прикрывали и сантиметра огромного тела бодибилдерши.

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