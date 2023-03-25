Брата российской актрисы, которая поддержала Украину, выгнали из театра

Брата российской актрисы Чулпан Хаматовой, которая не поддержала войну в Украине и открыто заявила об этом, неожиданно сняли с репертуара российского театра "Современник".
По информации пропагандистского издания "Стархит", поползли слухи, что актера уволили.
Так, директор культурного учреждения заявил, что брата Чулпан исключили из актерского состава.
"В настоящее время Шамиль Наильевич Хаматов членом труппы "Московского театра "Современник" не является, трудовые отношения с ним отсутствуют. Соответственно, ввиду отсутствия трудовых отношений заработную плату он не получает", — сообщил Юрий Кравец.
Издание добавляет, что пока неизвестно, идет ли речь об увольнении актера. "Тем не менее, на сайте "Современника" имя Шамиля Хаматова пропало. К слову, пока в труппе числится Лия Ахеджакова, которую лишили участия во всех спектаклях театра", - добавляют пропагандисты.
Напомним, ранее Чулпан Хаматова, которая не поддержала войну в Украине и открыто заявила об этом, играла в постановке Нового Рижского театра в Латвии. После спектакля у входа ее ждали поклонники, чтобы сфотографироваться и взять автограф. Среди толпы оказалась и журналистка, которой ранее актриса уже давала интервью. Скорее всего, журналистка была российская и хотела задавать неприятные вопросы, ответы на которые она перекрутит, в любом случае.
Представительница СМИ хотела договориться по поводу новой рабочей встречи и, пользуясь тем, что они уже знакомы, двинулась навстречу Чулпан, выходившей из гримерки. "Отойдите на пять метров! — закричала женщина, сопровождающая Хаматову. — Дайте нам пройти! В этот момент сама актриса сквозь зубы выдала: "Не смейте ко мне приближаться", — описывает ситуацию очевидец.
Ранее также дочь российской телеведущей, путинистки Марии Шукшиной Анна, которая уже и так превратилась в Халка, благодаря своему увлечению бодибилдингом, опубликовала свежее фото. На своей странице в Instagram, дочь ведущей, которая поддерживает жестокую и захватническую войну России против Украины, показалась в одних трусиках-ниточках, которые не прикрывали и сантиметра огромного тела бодибилдерши.
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