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Не для слабонервных: огромная дочь Шукшиной показалась в трусах-ниточках

18 февраля 2023, 10:50
Соответствующим фото она поделилась на своей странице в социальных сетях.
Мария Шукшина с дочерью
Мария Шукшина с дочерью / wikers.ru

Дочь российской телеведущей, путинистки Марии Шукшиной Анна, которая уже и так превратилась в Халка, благодаря своему увлечению бодибилдингом, опубликовала свежее фото.

На своей странице в Instagram, дочь ведущей, которая поддерживает жестокую и захватническую войну России против Украины, показалась в одних трусиках-ниточках, которые не прикрывали и сантиметра огромного тела бодибилдерши.

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Анна Шукшина
Анна Шукшина / Instagram

Отметим, что с первого взгляда, совершенно не понятно, что же это такое на фото. Перекачанное тело женщины уже давно не напоминает женские формы. Скорее, наоборот, выглядит отпугивающим и не привлекательным.

Напомним, ранее Анна появилась в эфире одного из пропагандистских телеканалов.

Шукшина уже достигла веса 92 килограммов. Женщину не смущают подобные цифры, ведь это вес мышечной массы. Дочь актрисы, которая любит войну, радуется достигнутым результатам и стремится попасть в число лучших бодибилдеров. Она добавляет, что перемены со внешностью — не спонтанное решение.

"Мне с детства нравились женщины, у которых большие ноги, широкая спина. Да, это выглядит по-мужски. Но у меня сущность женская, а характер мужской. Всегда так было. Я в тренажерный зал пришла в 14 лет. Потом поступление в вуз, работа… Не до этого было. Потом так совпало, что я вернулась в зал, чтобы похудеть после беременности и вспомнила: "Боже, я же хотела! Мечтала об этом!" У меня внутри произошла личная трансформация. Я себя очень сильно полюбила. Вижу свою мечту в зеркале и меня аж разрывает. Я в гармонии. Ее не было всю жизнь. Это такая ценность для меня", — рассказала она.

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