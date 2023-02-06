Дочь-'халк' путинистки Шукшиной пришла на шоу, где Кудрявцева потрогала ее за филейные части

Мария Шукшина с дочерью / wikers.ru

Дочь российской телеведущей, путинистки Марии Шукшиной Анна, которая уже и так превратилась в Халка, благодаря своему увлечению бодибилдингом, появилась в эфире одного из пропагандистских телеканалов.

Как пишет Стархит, Шукшина уже достигла веса 92 килограммов. Женщину не смущают подобные цифры, ведь это вес мышечной массы. Дочь актрисы, которая любит войну, радуется достигнутым результатам и стремится попасть в число лучших бодибилдеров. Она добавляет, что перемены со внешностью — не спонтанное решение.

"Мне с детства нравились женщины, у которых большие ноги, широкая спина. Да, это выглядит по-мужски. Но у меня сущность женская, а характер мужской. Всегда так было. Я в тренажерный зал пришла в 14 лет. Потом поступление в вуз, работа… Не до этого было. Потом так совпало, что я вернулась в зал, чтобы похудеть после беременности и вспомнила: "Боже, я же хотела! Мечтала об этом!" У меня внутри произошла личная трансформация. Я себя очень сильно полюбила. Вижу свою мечту в зеркале и меня аж разрывает. Я в гармонии. Ее не было всю жизнь. Это такая ценность для меня", — рассказала она.

Ведущая Лера Кудрявцева, которая готова также ехать в Украину убивать и поддерживает оккупантов, которые уничтожают украинцев, облапала филейную часть халка-Шукшиной и даже сообщила, что мечтает о такой же.

Напомним, ранее скандальный российский певец Филипп Киркоров, который хватается за последние крохи собственной былой популярности смекнул, что залог попадания в новости - скандал и мат. Собственно, этим талантом он уверенно и пользуется.

Теперь в "немилость" павлина попала российская актриса и путинистка Мария Шукшина, которая раскритиковала жалкую пародию на советский фильм "Ирония судьбы, или с легким паром", где Киркорову досталась роль Ипполита, а другой российской бездарности Ольге Бузовой - роль Гали.

Ранее Шукшина в своих соцсетях решила прокомментировать пародию. По словам Марии, Киркоров решил замахнуться на святое, а сам ремейк является очередным доказательством безыдейности отечественного кинематографа.

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