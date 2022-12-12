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"Хоть один аншлаг, с..а, собрала": Киркоров вызверился на "путинистку" Шукшину

12 декабря 2022, 15:25
Поп-король, которого заслужили россияне, снова высказался матом и забился в истерике.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / соцсети

Скандальный российский певец Филипп Киркоров, который хватается за последние крохи собственной былой популярности смекнул, что залог попадания в новости - скандал и мат. Собственно, этим талантом он уверенно и пользуется.

Теперь в "немилость" павлина попала российская актриса и путинистка Мария Шукшина, которая раскритиковала жалкую пародию на советский фильм "Ирония судьбы, или с легким паром", где Киркорову досталась роль Ипполита, а другой российской бездарности Ольге Бузовой - роль Гали.

Ранее Шукшина в своих соцсетях решила прокомментировать пародию. По словам Марии, Киркоров решил замахнуться на святое, а сам ремейк является очередным доказательством безыдейности отечественного кинематографа.

"Вот еще один приступ безвкусия. Киркоров „жар-птица" в роли Ипполита. Удивительно, что он не в роли Нади. В полном составе Фили и другие „хрюши". Какая гадость ваша заливная рыба!" — написала артистка.

Гигантское эго Киркорова не выдержало критики. "Эта Шукшина сумасшедшая! Сначала стань Филиппом Киркоровым, отработай 35 лет. А ты один аншлаг, с..а, собрала? Посмотри на рожицу свою несчастную! С такой фамилией, но такая злая. Злыдня. Кто ты такая, чтобы рассуждать оо мне? Ты пыль!" — ответил король эстрады.

Напомним, ранее стало известно о том, что Киркорову хотят закрыть въезд в США.

Причина - террористическая позиция певца по Украине и поддержка войны. Группа нью-йоркских активистов подала жалобу против российского поп-короля в американские Минюст, Минфин и ещё несколько других ведомств. Активисты не понимают, как можно поддерживать войну и в то же самое время, спокойно отдыхать в собственном роскошном доме во Флориде площадью почти 800 квадратов и рыночной стоимостью $10 млн.

Филипп Киркоров
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