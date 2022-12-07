В США требуют запретить въезд Киркорову и отдых на его роскошной вилле

Вилла стоимостью 10 миллионов долларов находится в Майами и является любимым местом отдыха певца.

Филипп Киркоров / instagram.com/fkirkorov

Скандальному российскому певцу и "путинисту" Филиппу Киркорову, который открыто поддерживает войну России в Украине, хотят закрыть въезд в США.

Как написал российский телеграмм-канал Shot, причина - террористическая позиция певца по Украине и поддержка войны. Группа нью-йоркских активистов подала жалобу против российского поп-короля в американские Минюст, Минфин и ещё несколько других ведомств. Активисты не понимают, как можно поддерживать войну и в то же самое время, спокойно отдыхать в собственном роскошном доме во Флориде площадью почти 800 квадратов и рыночной стоимостью $10 млн.

Вилла Киркорова в Майами

Активисты даже создали петицию с требованием не пускать Киркорова. Остается надеяться, что она наберет достаточно голосов, чтобы главный павлин российской эстрады сполна насладился российскими курортами и "русским миром".

Напомним, ранее Филипп Киркоров, который не может прожить ни одной недели без скандала, в очередной раз привлек внимание к своей персоне.

На этот раз, под "раздачу" попали заядлые "путинисты" и почитатели "русского мира" - актеры Мария Шукшина и Дмитрий Певцов.

Так, на открытии ГУМ-катка в Москве, Киркоров публично обругал Шукшину и Певцова. Оказалось, что первой не понравилось участие артиста в новой "Иронии судьбы", второй же не раз критиковал главного российского павлина по поводу и без.

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