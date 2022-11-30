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Киркоров послал двух заядлых "путинистов" за российским кораблем

30 ноября 2022, 12:04

Певец, который то и дело попадает в скандалы, благодаря своему языку, снова обматерил своих российских коллег.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / instagram.com/fkirkorov

Скандальный певец Филипп Киркоров, который не может прожить ни одной недели без скандала, в очередной раз привлек внимание к своей персоне.

На этот раз, под "раздачу" попали заядлые "путинисты" и почитатели "русского мира" - актеры Мария Шукшина и Дмитрий Певцов.

Так, на открытии ГУМ-катка в Москве, Киркоров публично обругал Шукшину и Певцова. Оказалось, что первой не понравилось участие артиста в новой "Иронии судьбы", второй же не раз критиковал главного российского павлина по поводу и без.

Киркоров послал двух заядлых 'путинистов' за российским кораблем

"Да пошла она на ... (вслед за российским кораблем - авт.), эта Шукшина, – плюнул в актрису Филипп. "З...ла (надоела - авт.) что она, что второй этот м..к (нехороший человек - авт.) Певцов. Делать им нечего!

После чего Киркоров произнес свою теперь уже фирменную фразу, которой в свое время обозвал блогершу и ведущую Викторию Боню:

"К своему "нулю" прибавляют "единицу" в виде меня и на время становятся "десятками". Кто они такие?! Я вспоминаю о них только тогда, когда они вспоминают меня. Но я им это прощаю, разрешаю! Дети!" - размягчился одетый в одеяло певец.

Напомним, ранее

Филипп Киркоров
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