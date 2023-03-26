Астафьева показала пышный бюст в джинсовом корсете

Модель и певица Даша Астафьева не устает радовать публику своими сочными луками.

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva

Украинская певица и модель Даша Астафьева не устает радовать своих фоловеров обтягивающими луками, которые идеально подчеркивают роскошную фигуру селебрити, а также ее прекрасные пышные формы.

На этот раз на своей странице в Instagram, Астафьева выложила фото, где показала свой новый джинсовый лук. Она написала, что не могла дождаться весны. "Каждой клеточкой ждала весну и вот наконец-то", - поделилась артистка.

Отметим, что Астафьева находится в прекрасной форме и ей очень идет новое платье в сочетании с желтым лодочками. При этом Дашина грудь едва ли помещается в корсет, который мало-мальски сдерживает Дашину "душу" от выпадения.

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Даша Астафьева / Instagram

Напомним, ранее украинская актриса и звезда первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая буквально на днях хвасталась своим похудением и отличной формой, выложила кадры новой фотосессии. Соответствующим постом она поделилась на своей странице в Instagram.

Свой пост актриса сопроводила двумя эмодзи - авокадо и бургеры. "Решать вам", - подписала свой пост она, пытаясь мотивировать своих подписчиков заниматься и придерживаться здорового питания.

Кроме того, ранее также молодая подруга-журналистка любвеобильного телеведущего Владимира Остапчука Катерина, который развелся уже со своей второй женой, нотариусом Кристиной, снова показала себя без одежды.

Так, Катерина устроила очередную сессию вопросов и ответов со своими подписчиками в Instagram, где похвасталась телом в одном лишь нижнем белье. Она также написала свои параметры, которыми, собственно, можно и похвастаться.

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