Девушка Остапчука в белье похвасталась своими параметрами

Молодая подруга Остапчука хвастается своей фигурой, как в одежде, так и без нее.

Остапчук и его подруга Катя/ Instagram

Молодая подруга-журналистка любвеобильного телеведущего Владимира Остапчука Катерина, который развелся уже со своей второй женой, нотариусом Кристиной, снова показала себя без одежды.

Так, Катерина устроила очередную сессию вопросов и ответов со своими подписчиками в Instagram, где похвасталась телом в одном лишь нижнем белье. Она также написала свои параметры, которыми, собственно, можно и похвастаться.

К примеру, при росте 168 сантиметров, молодуха Остапчука весит всего 58 килограмм.

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Катя Остапчука / Instagram

Напомним, ранее 22-летняя журналистка Екатерина Поплавская показала себя в одном лифчике. По словам Катерины, она шла подрезать цветы, но не дошла, ведь у нее "включился режим ТП", - пишет она.

Недавно также девушка рассказала, что Остапчук у нее первый. Именно с ним у нее состоялся первый поцелуй.

"Тут много кто удивился, но у меня действительно первый поцелуй был с тем, с кем я сейчас", - поделилась подробностями интимной жизни Катерина.

Напомним, Остапчук, который развелся уже со своей второй женой, нотариусом Кристиной, похоже, снова сунулся в ЗАГС. По крайней мере, об этом он и его молоденькая девушка Катя намекнули на своих страницах в Instagram.

И Владимир, и 22-летняя подружка-журналистка Катерина, опубликовали одинаковое фото с изображением паспортного сервиса "Готово". Они оба также написали одинаковую дату: 22.02.23, сопроводив ее фото сердечек и словом "Наконец-то".

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