Одиозный российский певец Николай Басков, который активно поддерживает войну в Украине, внезапно расстроил своими горловыми завываниями певицу украинского происхождения Таисию Повалий, которая предала Украину и встала на сторону террористического государства России.
По информации пропагандистского издания Газета.ру, путинист Басков довел до слез Повалий, исполнив песню "Отпусти меня" в ходе телешоу "Моя мелодия" на главном пропагандистском канале "Россия 1".
"Коль, ну я плакала. Это так трогательно! — сказала Повалий. — Слезы меня давили, я долго держалась, а потом не выдержала".
По словам путинского прихвостня Баскова, он переволновался, увидев плачущую Повалий. Артист отметил, что композиция много для него значит: "Это наша с тобой мелодия. Она важна для меня".
Напомним, ранее одиозный российский певец Николай Басков, который активно поддерживает войну в Украине, со сцены унизил свою коллегу Ларису Долину.
На своей страничке в Instagram он опубликовал видео со съемок шоу на росТВ. На кадрах Басков решил язвительно подколоть Долину.
Ранее также стало известно, что в России Баскова пришлось выводить на сцену, поскольку ему было трудно передвигаться самостоятельно, пишут росСМИ.
"Баскова вели под руки. Одну ногу он подволакивал. Каждый шаг давался ему с трудом", - рассказал очевидец.
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