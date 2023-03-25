"Коль, ну я плакала": Повалий растрогал путинист Басков

Теперь уже российская певица Таисия Повалий, плачет при виде поющего Коли Баскова.

Таисия Повалий / Instagram

Одиозный российский певец Николай Басков, который активно поддерживает войну в Украине, внезапно расстроил своими горловыми завываниями певицу украинского происхождения Таисию Повалий, которая предала Украину и встала на сторону террористического государства России.

По информации пропагандистского издания Газета.ру, путинист Басков довел до слез Повалий, исполнив песню "Отпусти меня" в ходе телешоу "Моя мелодия" на главном пропагандистском канале "Россия 1".

"Коль, ну я плакала. Это так трогательно! — сказала Повалий. — Слезы меня давили, я долго держалась, а потом не выдержала".

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По словам путинского прихвостня Баскова, он переволновался, увидев плачущую Повалий. Артист отметил, что композиция много для него значит: "Это наша с тобой мелодия. Она важна для меня".

Напомним, ранее одиозный российский певец Николай Басков, который активно поддерживает войну в Украине, со сцены унизил свою коллегу Ларису Долину.

На своей страничке в Instagram он опубликовал видео со съемок шоу на росТВ. На кадрах Басков решил язвительно подколоть Долину.

Ранее также стало известно, что в России Баскова пришлось выводить на сцену, поскольку ему было трудно передвигаться самостоятельно, пишут росСМИ.

"Баскова вели под руки. Одну ногу он подволакивал. Каждый шаг давался ему с трудом", - рассказал очевидец.

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