В Сети был опубликован снимок режиссера Мишеля Хазанавичуса на фоне Центрального железнодорожного вокзала столицы Украины.

В Киев приехал легендарный оскароносный режиссер и друг Украины / коллаж фото УНИАН и United24

В Украину прибыл легендарный французский режиссер и обладатель премии "Оскар" Мишель Хазанавичус. Об этом сообщается в Telegram-канале благотворительной платформы United24.

Кроме того, там был опубликован снимок Хазанавичуса на фоне Центрального железнодорожного вокзала столицы Украины.

"Мишель Хазанавичус, режиссер фильма "Артист", обладатель премии "Оскар", прибыл в Киев", - сказано в сообщении United24.

Несколько месяцев назад, после деоккупации Изюма режиссер организовал торги, на которых продавали вещи кинозвезд и собрал 250 тысяч евро (по тогдашнему курсу – около 10 млн гривень). В ходе аукциона, к примеру, Хазанавичус продал печатную машинку из коллекции Тома Хенкса, косметичку Катрин Денев, плакаты с автографами Натали Портман и так далее.

К слову, 55-летний Хазанавичус прославився на весь мир, когда его немой фильм "Артист" в 2012 году был награжден премией "Оскар" в номинации "Лучший фильм".

Напомним, легендарный американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер публично раскритиковал власти Европы за то, что те продолжают сотрудничать со страной-агрессором, Россией.

Также ранее сообщалось о том, что Арнольд Шварценеггер получил вышиванку в подарок от украинца Владислава Кабанца.

Позднее легендарный боксер - Майк Тайсон поддержал Украину публичко. "Железный Майк" был так любезен, что записал короткое видеообращение ко всем украинцам со словами поддержки.

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