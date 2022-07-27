Звезда "Мумии" набрал 270 кг. Шокирующие фото

Брендан Фрейзер / Instagram

Американский и канадский актtр театра, кино и телевидения Брендон Фейзер, наиболее известен по роли Рика О’Коннелла в трилогии фильмов "Мумия", а также по фильмам "Взрыв из прошлого" и "Джордж из джунглей", набрал ошеломительные 270 килограмм.

Оказалось, что такой набор веса был необходим для новой роли в драматическом сериале "Кит" Даррена Аронофски, пишет "Обозреватель". Первый кадр появился на страницах социальной сети Twitter,

Кинофильм вошел в официальную программу 79-го Венецианского международного кинофестиваля, которая пройдет с 31 августа по 10 сентября.

Premiering at the 79th Venice Film Festival ??

• Darren Aronofsky's THE WHALE starring Brendan Fraser and Sadie Sink

• Joanna Hogg's THE ETERNAL DAUGHTER starring Tilda Swinton

• Ti West's PEARL starring Mia Goth pic.twitter.com/AxlAbhWDRo — A24 (@A24) July 26, 2022

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Несмотря на то, что на первом кадре со съемок фильма видна только голова актера, уже можно понять, что он полностью превратился в образ страдающего от ожирения главного героя.

Напомним, ежегодно известный журнал Nubia Magazine проводит опрос среди своих читателей, с помощью которого определяет самого красивого мужчину. Голосование длилось 5 месяцев, и первого июля, после подсчета более 4 миллионов голосов, полученных со всего мира, стал известен результат.

Самым красивым мужчиной 2022 года стал Сяо Чжань - китайский актер (Неукротимый: Повелитель Чэньцин, Боевой континент), певец, участник бойс-бенда X-nine и рекордсмен Книги Гинесса.