Назван самый красивый мужчина 2022 года: кто обошел главных голливудских красавчиков

Самый красивый мужчина 2022 - названо имя победителя / Коллаж

Ежегодно известный журнал Nubia Magazine проводит опрос среди своих читателей, с помощью которого определяет самого красивого мужчину. Голосование длилось 5 месяцев, и первого июля, после подсчета более 4 миллионов голосов, полученных со всего мира, стал известен результат.

Самым красивым мужчиной 2022 года стал Сяо Чжань - китайский актер (Неукротимый: Повелитель Чэньцин, Боевой континент), певец, участник бойс-бенда X-nine и рекордсмен Книги Гинесса.

30-летний красавчик с легкостью обошел южнокорейского певца и участника группы BTS Кима V Тхэхёна, а также китайского актера Вана Ибо, которые заняли второе и третье место в списке соответственно.

Наиболее активно голосовали читатели из Китая, США, Индии, Индонезии, Таиланда, Японии, Канады, Испании, Филиппин, Бразилии, Южной Кореи, Франции, Сингапура, Мексики, Южной Африки и Великобритании.

Сяо Чжань оставил далеко позади секс-символов вроде Криштиану Роналду, Джастина Бибера, Генри Кавилла, Тимоти Шаламе, Тома Холланда и пр., за которых также активно голосовали.

Сяо Чжань - самый красивый мужчина 2022 года по версии журнала Nubia Magazine / instagram.com/xiaozhan.studio

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