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Звезда молодежных комедий 2000-ых попала в психиатрическую клинику

21 марта 2023, 22:45
Голую Аманду Байнс забрали с улицы после очередного наркотического срыва.
Аманда Байнс
Аманда Байнс попала в психиатрическую клинику / ua.depositphotos.com

Американская актриса, звезда молодежных комедий Аманда Байнс попала в психиатрическую клинику. Там она будет содержаться ближайшие трое суток для определения ее состояния. Об этом сообщает Daily Mail.

36-летняя артистка, известная благодаря фильмам "Чего хочет девушка", "Она - мужчина", "Большой толстый лжец" и пр., была обнаружена на одной из улиц Лос-Анджелеса голышом. По словам очевидцев, Байнс была испуганной и растерянной.

Она бродила по дороге и пыталась остановить машину. Когда ей это удалось, попросила вызвать "911", потому что ей стало казаться, что она сходит с ума. Сперва Аманду доставили в полицейский участок, затем - в психиатрическую клинику.

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В двухтысячных Аманда Байнс была кумиром молодежи в США и Европе. Актриса на сцене с семи лет, и имела комедийное амплуа. По признанию самой актрисы, в 16 лет она стала курить марихуану, чтобы избавиться от образа "хорошей девочки". Она мечтала о драматических фильмах, но ее приглашали на однотипные роли.

В конце двухтысячных она последний раз появилась на экране в качестве актрисы ("Отличница легкого поведения" 2010). Уже тогда она пристрастилась к алкоголю и более тяжелым наркотикам, и стала стремительно терять популярность из-за изменений во внешности и публичных скандалов. Байнс несколько раз попадала в ДТП, когда была нетрезвой за рулем, лежала в реабилитационных центрах и мечтала однажды вернуться на экраны. В рехабе она познакомилась с Полом Майклом, с которым позже обручилась. Пара расторгла помолвку, однако продолжила встречаться.

Из-за нестабильного состояния Байнс находилась под опекой матери. Известно, что перед этим срывом Аманда должна была принять участие в фестивале, где должно было произойти воссоединение с остальными актерами шоу Nickelodeon All That (в 1996 году в этом шоу состоялся ее кинодебют).

Ранее в СМИ появилась новая версия причины, по которой расстались Ханде Эрчел и Керем Бюрсин - во всем винят разлучницу Демет Оздемир, новую партнершу "Серкана Болата".

Также испанский футболист Жерар Пике, которого недавно бросила Шакира из-за его постоянных измен, впервые прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг их разрыва.

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