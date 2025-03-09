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Звезда Лиги Смеха оказался в розыске ТЦК - что произошло

Анна Подгорная
9 марта 2025, 23:08
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Тарас Стадницкий признался, когда и при каких обстоятельствах у него появились проблемы.
Тарас Стадницкий
Тарас Стадницкий в розыске ТЦК - юморист рассказал, что произошло / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vipvolodka

Кратко:

  • Тарас Стадницкий признался, что находился в розыске ТЦК
  • Артист рассказал, как его дела обстоят сейчас

Звезда Лиги Смеха и "Таньки и Володьки" Тарас Стадницкий снят с воинского учета с мая 2023 года. Сейчас он занимается волонтерством на пользу ВСУ - собирает донаты во время выступлений на автомобили, амуницию и пр. для наших защитников.

Недавно комик признался, что имел проблемы с ТЦК - он находился в розыске из-за того, что его адрес прописки не совпадал с фактическим адресом проживания. Об этом Стадницкий рассказал в интервью Алине Доротюк.

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"Мне летом 2022 года пришла повестка, а точнее не повестка, а розыск. Потому что я не живу на том месте, где зарегистрирован по документам. Я живу в другой квартире. Я с этой повесткой пришел в ТЦК, говорю, что мой номер телефона есть во всех государственных структурах, я прошел все этапы ВВК и ТЦК. Я снят с учета в мае 2023 года", - сообщил шоумен.

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Кто такой Тарас Стадницкий?

Тарас Стадницкий - украинский комедийный актер, юморист, шоумен, телеведущий, игрок команды "V.I.P. Тернополь" (с 2012-го), финалист Высшей Украинской лиги КВН 2007 года, член жюри многочисленных художественных конкурсов и фестивалей. Исполняет главную роль в телесериале "Танька и Володька", сообщает Википедия.

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