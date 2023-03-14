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Звезда "Крепостной" рассказал печальную историю о бабушке, которая не хочет бежать из Славянска

14 марта 2023, 14:08
Актер Александр Пецерица рассказал, что крайне волнуется из-за своей бабушки, которая наотрез отказывается покинуть свое жилье и хозяйство в Славянске.
Славянск, Печерица
Александр Печерица / коллаж фото "24 канал" и Instagram

Вооющий ныне в рядах ВСУ украинский артист Александр Печерица, известный по ролям в сериалах "Виталька" и "Крепостная", рассказал, что его родная бабушка отказывается уезжать из Славянска, возле которого идут ожесточенные бои. Об этом звезда рассказал в интервью ЖВЛ.

"Хочу отстоять свое право на ту жизнь, которой я жил. Потому что это моя война, это моя личная. Спасибо своим родителям, дедам и прадедам, что у меня есть эта кровь. Украина должна быть украинской. Спасибо, Боже, что я не мо**аль", – сказал актер.

Пецерица рассказал, что крайне волнуется из-за своей бабушки, которая наотрез отказывается покинуть свое жилье и хозяйство в Славянске.

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"Мы уговаривали, просили, даже хотели с папой просто увезти сразу. Бабушка, садись, поехали. Не хочет. Она на земле, у нее есть хозяйство, есть о чем заботиться и за что отвечать", – закончил свой грустный рассказ артист.

Напомним, ранее Наталка Денисенко попала в громкий скандал из-за своей поездки с сыном на море в Турцию. Она призналась, что ей за это не стыдно, ведь ее сын уже давно просился на море и к отдыху подтолкнул муж, который воюет против оккупантов.

"Нет, потому что до войны я насобирала деньги и могу некоторое время жить. Потому что мой муж в ВСУ. Потому что я все время войны занималась волонтерством. Потому что я хочу, чтобы мой ребенок и я хоть на мгновение отдохнули и были здоровы, счастливы", – разъяснила актриса.

Позднее Денисенко рассказала о тех ужасах войны, которые пришлось пережить ее родителям в Чернигове.

"Моя мама была только после больницы. Они сидели в подвале. Были нужны антибиотики, а в аптеках уже ничего не было. Со светом были проблемы, со связью тоже, потом закончилась вода, но мои родители не хотели выезжать. Я сидела с ребенком и понимала, что ничего не могу сделать, я не могу никак им помочь. Это морально было самое сложное", - рассказала артистка. Но позднее ей все же удалось договориться об эвакуации родителей в Хмельницкий.

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