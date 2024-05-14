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Звезда "Киборгов" признался, боится ли мобилизации

Дмитрий Видоменко
14 мая 2024, 04:00
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Звезда кино и актер Киевского академического драматического театра на Подоле рассказал о коллегах, которых уже мобилизовали в армию.
Довженко, 245
Звезда "Киборгов" Вячеслав Довженко признался, боится ли мобилизации / коллаж Главред, фото УГТАГ

47-летний украинский известный актер театра и кино Вячеслав Довженко признался, готов ли мобилизовываться в ряды ВСУ и идти на фронт. Об этом звезда фильма "Киборги" рассказал YouTube-проекту "Наедине".

По словам Довженко, он не боится возможности отправиться на фронт ‒ мол, мы все раньше боялись, что РФ нападет на Украину, а теперь этот страх пропал.

"Эта боязнь нам что-то дала? Они же напали все равно. Если тебя заберут в армию, на войну, эта боязнь тебе что-то даст? Если придет ко мне очередь, значит, придет очередь. Что тут сделаешь", — заявил актер.

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По поводу возможности бронирования от мобилизации, говорит Довженко, то это якобы "мелкая политика" и актер не знает, кого и как на самом деле бронируют.

"Но у нас тоже есть ресурсы, которые заканчиваются. И это страшно", — считает артист.

Также Довженко не мог не вспомнить о трагической истории своего коллеги по Театру на Подоле Василии Кухарском, который пошел на фронт, в ходе боев был тяжело ранен и в прошлом году скончался.

"Вася Кухарский, царство небесное, ушел с первых дней практически и на сегодня это потеря для театра", — рассказал артист.

Впоследствии, говорит Кухарский, из Театра на Подоле защищать Украину ушли актеры Константин Темляк и Юрий Фелипенко.

"Это большая потеря для репертуара. Огромная просто", —подытожил он.

Кто такой Вячеслав Довженко?

Вячеслав Довженко - украинский актер театра и кино. Лауреат премии "Золотая дзига" в категории за лучшую мужскую роль, сообщает "Википедия". Известен по ролям в фильме "Молитва о гетмане Мазепе", "Киборги", "Другой Франко", "Дом слово".

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