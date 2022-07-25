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Звезда Игры престолов и Аквамена Джейсон Момоа попал в серьезное ДТП

25 июля 2022, 18:14

Произошло лобовое столкновение, мотоциклиста забрала скорая.

Джейсон Момоа
Джейсон Момоа попал в ДТП с участием мотоцикла и автомобиля / instagram.com/prideofgypsies

Американский актер, известный ролями в сериале Игра престолов и супергеройском фильме Аквамен, Джейсон Момоа стал участником дорожного происшествия, которое могло закончится трагически.

В воскресенье на дороге Олд Топанага Каньйон Роуд близ калифорнийского города Калабасас произошло лобовое столкновение автомобиля Oldsmobile 70-го года выпуска, и мотоцикла. Об этом сообщает TMZ.

За рулем машины оказался Момоа. Мотоциклист ехал ему навстречу, и выскочил на встречную полосу, из-за чего произошла авария. Актер не пострадал, вызвал водителю мотоцикла скорую и стал дожидаться полицию.

Мотоциклиста забрали парамедики с незначительными повреждениями ног. Момоа находился на месте ДТП все время, оказывал помощь пострадавшему и вел себя крайне вежливо. Актер и сам заядлый мотоциклист, поэтому был лоялен к мужчине, который врезался в него.

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Ранее 50-летний пуэрториканский певец Рики Мартин был обвинен его 21-летним племянником в сексуальном и психологическом насилии. В суде артиста признали невиновным.

Также британский певец и композитор сэр Элтон Джон объявил об уходе со сцены, и назвал причину такого решения.

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