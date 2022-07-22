Конец эпохи: сэр Элтон Джон уходит со сцены - раскрыта причина

Элтон Джон объявил о завершении концертной деятельности / instagram.com/eltonjohn

Британский певец и композитор, сэр Элтон Джон на одном из своих выступлений в рамках тура Farewell Yellow Brick Road заявил, что устал от концертов. Об это сообщает австралийское издание SMH.

Артист рассказал, что тема музыки для него не закрыта, он продолжит заниматься ею, но гастроли - не для него. 75-летний Джон подчеркивает: он на сцене с 17 лет, пора бы остановиться.

"Теперь я могу сказать, что это все. Я не останусь без музыки. Но я устал мотаться по миру с концертами и больше не хочу этим заниматься. Я гастролирую с 17 лет", - сообщил он.

Музыкант долгое время искал свое семейное счастье, и теперь он не только счастлив, как мужчина, ему есть чем гордиться, как отцу: со своим супругом Дэвидом Фернишем он воспитывает двоих сыновей - 9-летнего Элайджу и 11-летнего Закари.

Отчасти мальчики стали причиной завершения гастрольной деятельности певца. Вдали от дома Джон очень скучает за сыновьями, и хотел бы больше времени уделять наследникам.

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Ранее американо-канадский актер и комик Джим Керри заявил о завершении своей кинокарьеры - артист решил, что сделал достаточно для киноиндустрии.

Также, за несколько дней до этого, семья другого голливудского актера, Брюса Уиллиса, сообщила о завершении его кинокарьеры из-за афазии - нарушения речи, которые влияют на его когнитивные способности.

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