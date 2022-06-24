Элтон Джон прервал концерт из-за украинского флага

Элтон Джон поддерживает Украину / Скриншот видео с youtube.com

Британский композитор и исполнитель Элтон Джон прервал свой концерт, увидев украинку, которая размахивала украинским флагом.

Эпизод произошел на концерте исполнителя в Бристоле, в рамках прощального тура Элтона Джона. В ходе концерта певец увидел украинку с нашим флагом и прервал свое выступление.

В качестве поддержки Украине, которая четвертый месяц героически противостоит россии, Элтон Джон попросил своих фанатов запечатлеть на видео и фото символ Украины.

Des artistes s'engagent pour l'Ukraine. ?

Tournée d'adieu d'Elton John (30 mille spectateurs à Bristol en Angleterre) l'artiste de cette envergure s'est tourné, demande de filmé le drapeau Ukrainien. #Ukraine#Russiepic.twitter.com/Paf2WdBn3u June 24, 2022

Таким образом, этот фрагмент концерта стал вирусным и распространился по социальным сетям, в том числе в Twitter. Когда зрители поняли, куда указывает певец, они взорвались аплодисментами. Это еще раз показывает, насколько весь мир солидарен с Украиной.

Отметим, ранее сэр Элтон Джон выступил в поддержку украинцев, которые страдают от рашистской оккупации. Особенного его заботит ситуация в Мариуполе, который артист посещал лично. Элтон Джон является основателем фонда по борьбе со СПИДом, в рамках работы с которым он очень плотно работал с Украиной и украинцами. Когда началось полномасштабное вторжение рф в Украину, сэр и его команда выразили поддержку украинскому народу, и теперь занимаются волонтерством.