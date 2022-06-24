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Элтон Джон прервал концерт из-за украинского флага

24 июня 2022, 19:22

Элтон Джон остановил концерт, чтобы поддержать украинку.

Элтон Джон
Элтон Джон поддерживает Украину / Скриншот видео с youtube.com

Британский композитор и исполнитель Элтон Джон прервал свой концерт, увидев украинку, которая размахивала украинским флагом.

Эпизод произошел на концерте исполнителя в Бристоле, в рамках прощального тура Элтона Джона. В ходе концерта певец увидел украинку с нашим флагом и прервал свое выступление.

В качестве поддержки Украине, которая четвертый месяц героически противостоит россии, Элтон Джон попросил своих фанатов запечатлеть на видео и фото символ Украины.

Таким образом, этот фрагмент концерта стал вирусным и распространился по социальным сетям, в том числе в Twitter. Когда зрители поняли, куда указывает певец, они взорвались аплодисментами. Это еще раз показывает, насколько весь мир солидарен с Украиной.

Отметим, ранее сэр Элтон Джон выступил в поддержку украинцев, которые страдают от рашистской оккупации. Особенного его заботит ситуация в Мариуполе, который артист посещал лично. Элтон Джон является основателем фонда по борьбе со СПИДом, в рамках работы с которым он очень плотно работал с Украиной и украинцами. Когда началось полномасштабное вторжение рф в Украину, сэр и его команда выразили поддержку украинскому народу, и теперь занимаются волонтерством.

Элтон Джон
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