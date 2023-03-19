Звезда "Форсажа" и "Хоббита" записал на видео духоподъемное обращение к украинцам

Звезда кинофраншиз "Хоббит" и "Форсаж" Люк Эванс обратился к украинцам с мощной и духоподъемной речью.

Люк Эванс / фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Известный британский актер и певец Люк Эванс, известный по ролям в кинофраншизах "Хоббит" и "Форсаж" записал духоподъемное видеобращение к украинцам, которое было обнародовано в Telegram-канале платформы United24.

"С болью и отчаянием я наблюдал за тем, что вам всем пришлось пережить в прошлом году. Вы наши братья и сестры. И хотя я далеко, я хочу, чтобы вы знали, что я поддерживаю всех вас. Я, как и вы, хочу, чтобы эта ужасная и бессмысленная война закончилась. Вы не сами. Мы о вас не забыли. Мир о вас не забыл. И все мы стоим бок о бок – с надеждой, что этому придет конец", – сказал артист.

Эванс поблагодарил украинцев за то, что они демонстрируют всему миру настоящую силу, единство и солидарность.

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"Я не могу представить, каково это – вынужденно покидать свой дом, посреди зимы, с вещами за спиной, с детьми и домашними животными. Это разрывает мне сердце. Пожалуйста, держитесь и знайте, что мы рядом, и молимся, чтобы это кончилось. Силы вам и любви", ‒ подытожил артист.

Поддержка западными звездами Украины

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

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