Звезда фильма "Кин-дза-дза!" госпитализирован с поражением мозга

Здоровье стало подводить Валентина Голубенко в последние годы.

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Валентин Голубенко попал в больницу с энцефалопатией / коллаж: Главред, фото: imdb.com

82-летний советский и российский актер театра, кино и озвучивания родом из Днепра Валентин Голубенко был экстренно доставлен в больницу с прогрессирующим поражением головного мозга.

Предварительный диагноз артиста - дисциркуляторная энцефалопатия. Недуг чаще всего возникает из-за нарушения церебрального кровообращения. Голубенко попал в реанимацию, сейчас врачи оценивают его состояние, как тяжелое, сообщают росСМИ.

По другой версии актер госпитализирован для операции на ноге, так как он страдал от воспаления икроножной мышцы. На исход обоих вероятных диагнозов влияют и многочисленные хронические заболевания пожилого артиста.

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Валентин Голубенко - мастер ролей второго плана. Несмотря на вспыльчивый характер, режиссеры высоко ценили актера за его талант, характерную внешность и зычный голос. Его самые заметные киноработы: Семнадцать мгновений весны (1973), Кольца Альманзора (1978), Приключения принца Флоризеля (1981), Кин-дза-дза! (1986), Гардемарины, вперед! (1988), Мастер и Маргарита (1994) и пр.

Ранее стало известно, что 89-летнюю французскую актрису Софи Лорен экстренно госпитализировали. Известно, что в больнице она перенесла серьезную операцию и теперь ей предстоит длительная реабилитация.

Также в сеть попали свежие фото неизлечимо больного Брюса Уиллиса. Крепкого орешка поймали папарацци во время его прогулки с семьей. Его внешность сильно изменилась из-за деменции.

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