Российский популярный стилист пытается любимы способами заинтересовать аудиторию.

Сергей Зверев / скриншот

Российский певец и стилист Сергей Зверев, который в короне и мантии собирался идти убивать украинский народ, продолжает пыжиться в попытках эпатировать публику и хоть как-то заинтересовать их своей персоной.

Так, на своей странице в Instagram стилист выложил свежее фото, на котором он держится за нечто, что напоминает сильно опухший детородный орган. То ли стилист переборщил с подкладками и, мягко говоря, удивил не здоровым видом достоинства. То ли он в карман положил фен (он же стилист).

Поклонники звезды немедленно обратили внимание на странное фото и спросили его, что же все таки произошло. Однако тот лишь отшутился с помощью эмодзи.

Она также в своем посте призвал своих российских подписчиков не вести себя как обычно, а именно "не бухать". "Сегодня пятница. Не бухаем, не курим, не … ведём себя прилично", - призывает Зверев.

Напомним, ранее стало известно, что Сергей Зверев стал похож на бульдога.

Многочисленные пластические операции, которые он сделал, буквально изуродовали его лицо, которое вблизи выглядит просто отвратительно.

На фото видно, как операции перекосили лицо путиниста. Кроме того, его нижняя часть лица вытянулась в гримасе, а его возраст выдает морщинистая и дряблая шея.

Напомним, ранее 59-летний певец и парикмахер Сергея Зверева неожиданно заявил, что готов воевать. На войну в Украину он собрался ехать в короне и мантии.

Стоит отметить, что стилист проходил службу в СССР и имеет звание старшего сержанта, но артиста вряд ли призовут в силу возраста.

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