59-летний Зверев собрался на войну в Украине / скриншот

Стилист Сергей Зверев отреагировал на начало мобилизации, которую объявил российски диктатор Владимир Путин.

59-летний певец и парикмахер Сергея Зверева неожиданно заявил, что готов воевать. На войну в Украину он собрался ехать в короне и мантии.

Сергей Зверев / скриншот

Стоит отметить, что стилист проходил службу в СССР и имеет звание старшего сержанта, но артиста вряд ли призовут в силу возраста.

Ранее украинская певица Оля Полякова жестко отреагировала на немногочисленные митинги, которые прошли по городам России с целью отмены "частичной мобилизации" российских солдат для войны в Украине.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

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