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Зверев стал похож на бульдога: полностью изуродовал лицо

10 декабря 2022, 14:39
Российский стилист медленно, но уверенно превращается в мумию.
Сергей Зверев
Сергей Зверев / скриншот

Российский певец и стилист Сергей Зверев, который в короне и мантии собирался идти убивать украинский народ, стал похож на бульдога.

Многочисленные пластические операции, которые он сделал, буквально изуродовали его лицо, которое вблизи выглядит просто отвратительно.

На фото видно, как операции перекосили лицо путиниста. Кроме того, его нижняя часть лица вытянулась в гримасе, а его возраст выдает морщинистая и дряблая шея.

Сергей Зверев
Сергей Зверев

Напомним, ранее 59-летний певец и парикмахер Сергея Зверева неожиданно заявил, что готов воевать. На войну в Украину он собрался ехать в короне и мантии.

Стоит отметить, что стилист проходил службу в СССР и имеет звание старшего сержанта, но артиста вряд ли призовут в силу возраста.

Кроме того, ранее российская балерина Анастасия Волочкова на страничке в Instagram опубликовала фото, на котором она сильно преобразилась - вместо привычной ее поклонникам "зализанной" головы и небрежного макияжа, она предстала в довольно ухоженном образе.

Хоть большинство ее поклонников и оценило ее преображение, все равно нашлись те, которые продолжили смеяться над ней. Некоторые посчитали, что она стала похожа на Сергея Зверева.

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Сергей Зверев
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