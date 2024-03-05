Зовите санитаров: Джигурда устроил погром в клубе

Путинист Никита Джигурда, который родился в Киеве, устроил погром в клубе букмекерской компании после выигрыша. Происшедшее зафиксировали камеры наблюдения.
У актера, который поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину, зашла крупная ставка, после чего он начал громко орать, залез на стол и упал с него, сообщают росСМИ.
Отметим, даже после такого странного поведения, выигрыш Джигурде выплатили.
"Теперь осталось узнать - заинтересуется ли этими видео полиция, у любителя ли не самых адекватных проделок будет возможность потратить весь сорванный куш", - пишут в российских соцсетях.
Отметим, недавно Джигурда попал в еще один громкий скандал. В сеть слили видео, где он танцует с Анастасией Волочковой под песню Успенской "Гитара". Сперва они танцевали, сильно пошатываясь, затем Джигурда стягивает с балерины штаны и поцеловал ее в низ живота. После этого скандала артисты-путинисты перестали общаться.
Кто такой Никита Джигурда
Никита Борисович Джигурда — советский, украинский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, исполнитель песен. Народный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Кабардино-Балкарской АССР.
В 2022 году Джигурда поддержал вторжение России в Украину. Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины выступило с инициативой о введении против Джигурды международных санкций за поддержку вторжения в Украину и оправдание действий России.
Напомним, ранее пропагандист Никита Джигурда сообщил, что готовился стать кандидатом в президенты Украины.
А также балерина и бывшая подруга Джигурды Анастасия Волочкова выдала странное заявление о магическом жезле артиста.
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