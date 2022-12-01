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"Знаю, кого ждем и это до слез": Тарабарова поделилась новостью о беременности

1 декабря 2022, 16:40

Артистка показала фото УЗИ и не смогла поверить, что их семейства будет "так много".

Светлана Тарабарова
Светлана Тарабарова / instagram.com/tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая недавно объявила о своей беременности, поделилась новостью. Так, на своей странице в Instagram, певица показала сториз с фрагментами УЗИ.

"Может, время написать новую песню. Кстати, я уже знаю, кого мы ждем. И это до слез", - написала она.

Она также провела фотосессию со своим мужем и старшими детьми. "До сих пор не могу поверить, что нас будет так много. Угадайте, кто тут самый счастливый на фото", - написала она.

Напомним, ранее 32-летняя украинская певица Светлана Тарабарова на своей странице в Instagram сообщила поклонникам радостную новость - она станет мамой в третий раз.

Она показала свои первые "беременные" фото и положительный тест на беременность. Снимки она подписала: "Жизнь продолжается 3.0 ❤️". Певица и сама родилась в многодетной семье, поэтому не удивительно, что когда у нее появилась собственная, дети для нее оказались в приоритете.

Светлана Тарабарова - мама Ивана (2018 г.р.) и Марии (2020 г.р.). Дети родились в браке певицы с ее концертным директором Алексеем Бондарем. Супруги вместе с 2011 года, в 2016 они заключили официальный брак.

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Светлана Тарабарова
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