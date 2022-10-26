Знаменитую певицу "парализовало" прямо на сцене: фанаты пришли в ужас

Растерянная Кэти Перри несколько раз пыталась помочь своему лицу, но глаз не слушался.
Всемирно известная певица Кэти Перри шокировала всех своих фанатов прямо на сцене.
Певица решили удивить странной мимикой на одном из выступлений. На кадрах, появившихся в Сети, видно, что правая часть лица звезды как будто онемела.
Выдал исполнительницу собственный глаз. В какой-то момент он стал самопроизвольно закрываться.
Растерянная Кэти Перри несколько раз пыталась помочь своему лицу, но глаз не слушался.
Лишь спустя несколько секунд ее "отпустило" и Перри продолжила концерт.
Вот только фанаты уже начали предполагать болезнь у певицы. Многие же просто признались, что не на шутку испугались за диву.
"Может, нервы?", "Это уколы?", "С ней явно что-то происходит", "Может, надо перестать ходить к косметологу?", "Ей срочно нужна помощь", - отозвались зрители под роликом в YouTube.
Отметим, певица Кэти Перри, возлюбленный которой уже помогает украинским детям в Молдове, поддержала нашу страну во время своих концертов.
Американская исполнительница на пяти выступлениях в Лас-Вегасе со сцены призвала зрителей пошуметь за Украину и послала Путина.
Читайте также:
- Младшая дочь Веры Брежневой показала редкое фото своего отца - первого мужа певицы
- У "самой титулованной" певицы Ани Лорак отменились гастроли по Европе
- "Понаехали, б...": певица Наргиз обматерила Киркорова