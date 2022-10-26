Знаменитую певицу "парализовало" прямо на сцене: фанаты пришли в ужас

Кэти Перри / instagram.com/katyperry

Всемирно известная певица Кэти Перри шокировала всех своих фанатов прямо на сцене.

Певица решили удивить странной мимикой на одном из выступлений. На кадрах, появившихся в Сети, видно, что правая часть лица звезды как будто онемела.

Выдал исполнительницу собственный глаз. В какой-то момент он стал самопроизвольно закрываться.

Растерянная Кэти Перри несколько раз пыталась помочь своему лицу, но глаз не слушался.

Лишь спустя несколько секунд ее "отпустило" и Перри продолжила концерт.

Вот только фанаты уже начали предполагать болезнь у певицы. Многие же просто признались, что не на шутку испугались за диву.

"Может, нервы?", "Это уколы?", "С ней явно что-то происходит", "Может, надо перестать ходить к косметологу?", "Ей срочно нужна помощь", - отозвались зрители под роликом в YouTube.

Отметим, певица Кэти Перри, возлюбленный которой уже помогает украинским детям в Молдове, поддержала нашу страну во время своих концертов.

Американская исполнительница на пяти выступлениях в Лас-Вегасе со сцены призвала зрителей пошуметь за Украину и послала Путина.

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