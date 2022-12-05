Знаменитая украинская легкоатлетка показала патриотический лук в стильном платье-вышиванке

Марина Бех-Романчук примерила патриотический лук в платье-вышиванке / instagram.com/marynabekh

Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук своим спортивным талантом отстаивает честь нашей страны на международных соревнованиях. Часто она выходит на дорожку с национальным флагом на плечах.

И хоть сейчас спортсменка продолжает спортивную карьеру за рубежом, она никогда не забывает о своих корнях, и часто рассказывает о том, что сердцем она всегда на родных украинских землях.

Недавно Бех-Романчук приняла участие в красивой фотосъемке в современной версии национального наряда. Вкупе с этническими мотивами естественная красота и притягательность легкоатлетки расцвела еще более буйным цветом. Результатами она поделилась на своей странице в Instagram.

Так в кадре спортсменка появилась в длинном платье-вышиванке свободного кроя из неотбеленной ткани с черной вышивкой на рукавах и подоле. На ногах - черные мюли, на шее - ярко-красные бусы в несколько рядов.

Свой патриотический фотопорыв Марина Бех-Романчук проиллюстрировала незабвенным стихотворением Владимира Николаевича Сосюри "Любіть Україну!".

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