"Злая шутка": названа причина смерти лидера группы Green Grey

Вы узнаете:
- Почему умер Андрей Яценко
- Какие детали рассказали его друзья
Сегодня, 20 октября, стало известно о смерти лидера и основателя группы Green Grey Андрея "Дизеля" Яценко.
Как написала в соцсетях продюсер мероприятий и менеджер по работе с артистами Ирина Агелова, артист умер от остановки сердца.
Об этом она сообщила под публикацией о смерти артиста, ответив на вопрос Виктора Павлика: "Как? Почему? Причина? Напишите, кто знает. Потому что в голове не укладывается".
Агелова отметила, что Яценко не жаловался на здоровье при последней их встрече.
"Звоню тебе, а ты не отвечаешь. Кажется, что это злая шутка. Мы виделись не так давно, на состояние здоровья ты не жаловался. Всегда на позитиве за новые проекты, никогда не отказывал... Спасибо тебе за все. Болит... очень", - добавила Ирина.
Информацию о проблемах с сердцем подтвердил и режиссер Виктор Придувалов.
"Друзья говорят, что последние дни он жаловался на проблемы с сердцем", – сообщил Виктор.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, продюсер Елена Мозговая обратилась к своим подписчикам и рассказала, что она решила. Знаменитость опубликовала фото на велотренажере, позировав в ярких лосинах и розовых кроссовках.
А также Наталья Могилевская рассказала о том, что с ней произошло во время съемок нового клипа. Артитска опубликовала видео, в подписи к которому поделилась с поклонниками, что ей понадобилась помощь врачей.
Вас может заинтересовать:
- "Отсутствуют несколько органов": Янина Соколова сделала признание о здоровье
- "Разбиты горем и в отчаянии": умер сооснователь группы Kiss
- "Холостяк" уже выбрал свою фаворитку - первые детали
О группе: Green Grey
Green Grey - украинская рок-группа, основанная в Киеве весной 1993 года. В творчестве прослеживается смесь разнообразных стилей и музыкальных направлений: рок, поп, фанк, трип-хоп, дабстеп, техно, электро и др. Дизель и Мурик в шутку назвали свой стиль "укр-попом" по аналогии с "брит-попом".
Green Grey первыми в истории украинской музыки дважды участвовали в церемонии награждения MTV Europe, заключили контракт с компанией Pepsi в 1996 году, начали выступать одновременно с живым диджеем и профессиональным балетом, организовывали рок-шоу с использованием спецэффектов, пиротехники и сценических трансформаций.
На сегодняшний день группа выпустила семь студийных альбомов, две компиляции лучших песен и концертный альбом "Две эпохи".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред