"Злая шутка": названа причина смерти лидера группы Green Grey

Подруга Андрея Яценко не стала скрывать причину его смерти.

Андрей Яценко из-за чего умер / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Андрей Яценко

Вы узнаете:

Почему умер Андрей Яценко

Какие детали рассказали его друзья

Сегодня, 20 октября, стало известно о смерти лидера и основателя группы Green Grey Андрея "Дизеля" Яценко.

Как написала в соцсетях продюсер мероприятий и менеджер по работе с артистами Ирина Агелова, артист умер от остановки сердца.

Об этом она сообщила под публикацией о смерти артиста, ответив на вопрос Виктора Павлика: "Как? Почему? Причина? Напишите, кто знает. Потому что в голове не укладывается".

Ирина Агелова о смерти Андрея Яценко / фото: скрин facebook.com/diezel.greengrey/

Агелова отметила, что Яценко не жаловался на здоровье при последней их встрече.

"Звоню тебе, а ты не отвечаешь. Кажется, что это злая шутка. Мы виделись не так давно, на состояние здоровья ты не жаловался. Всегда на позитиве за новые проекты, никогда не отказывал... Спасибо тебе за все. Болит... очень", - добавила Ирина.

Андрей Яценко / фото: facebook.com/diezel.greengrey/

Информацию о проблемах с сердцем подтвердил и режиссер Виктор Придувалов.

"Друзья говорят, что последние дни он жаловался на проблемы с сердцем", – сообщил Виктор.

О группе: Green Grey Green Grey - украинская рок-группа, основанная в Киеве весной 1993 года. В творчестве прослеживается смесь разнообразных стилей и музыкальных направлений: рок, поп, фанк, трип-хоп, дабстеп, техно, электро и др. Дизель и Мурик в шутку назвали свой стиль "укр-попом" по аналогии с "брит-попом". Green Grey первыми в истории украинской музыки дважды участвовали в церемонии награждения MTV Europe, заключили контракт с компанией Pepsi в 1996 году, начали выступать одновременно с живым диджеем и профессиональным балетом, организовывали рок-шоу с использованием спецэффектов, пиротехники и сценических трансформаций. На сегодняшний день группа выпустила семь студийных альбомов, две компиляции лучших песен и концертный альбом "Две эпохи".

