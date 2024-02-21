Зибров похвастался красавицей-дочкой

Сегодня дочери музыканта исполнилось 27 лет.

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Павел Зибров поздравил свою дочку / Коллаж Главред, фото Instagram/pavlo_zibrov

Украинский певец и Народный артист Украины Павел Зибров в 90-ые годы был одним из секс-символов отечественной эстрады, похвастался красавицей-дочкой.

Как написал он на своей странице в Instagram, сегодня его дочери исполняется 27 лет.

"Моя милая Дианочка я поздравляю тебя с Днем Рождения!! Это самый счастливый день в моей жизни! Как быстро пролетели годы. Сегодня тебе 27. Ты стала моим лучшим помощником в творчестве, настоящим профессионалом своего дела! Я горжусь тобой и радуюсь твоим успехам. Хочу пожелать тебе крепкого здоровья, уверенности в своих силах, взаимной любви и светлых радостных дней в мирной Украине!" - написал он.

видео дня

Он также опубликовал много фото со своей дочкой, сделанные в разные периоды ее жизни. Стоит отметить, что молодая девушка выглядит прекрасно.

Напомним, ранее Варя Кошевая поделилась редким контентом - видео с занятия по вокалу из школы талантов. В кадре девушка исполняет сложную песню "I have nothing" Уитни Хьюстон, которая покоряется даже не каждому опытному артисту.

Ранее также артист признался, кого из украинских звезд считает самыми сексуальными. Его топ-3 получился весьма любопытным - Анна Тринчер, Мила Нитич и Тина Кароль.

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