"Жизнь после..." существует": Елена Мозговая высказалась про женщин "за 50"

Кратко:
- Дочь Николая Мозгового показала новое фото
- Она поделилась размышлениями про женщин после 50
Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая стала все чаще посвящать свои философские посты в социальных сетях женской красоте и силе. Размышления о том, что в современном обществе жизнь для дам "слегка за..." только начинается, она разместила в своем блоге в Instagram.
Мозговая поделилась своим свежим фото с новой экстравагантной прической и стильным макияжем. Она позировала, уверенно глядя в камеру.
В описании к снимку Елена подчеркнула, что женщины определенного возраста, которые ранее были для общества невидимками, с каждым днем начинают чувствовать себя более свободно, что вдохновляет на ежедневное самосовершенствование.
"Женщины после 50, 60, 70... Наконец-то общество хоть немного сдвинулось с мертвой точки и признало, что "жизнь после..." существует. Мало того, не просто существует... У нас есть планы, мечты, мы до сих пор учимся, наша жизнь приобрела новые смыслы, она интересна и насыщена... И да, мы прекрасны! Прекрасны во всех своих проявлениях, главное не бояться идти вперед, покорять новые вершины и становиться более усовершенствованной версией самой себя", - написала Елена Мозговая.
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Кто такая Елена Мозговая?
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
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