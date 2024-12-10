"Жизнь после..." существует": Елена Мозговая высказалась про женщин "за 50"

Переступив элегантный рубеж, музыкальный продюсер стала чаще замечать, как социум относится к женщинам, достигшим зрелости.

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Елена Мозговая новости - Елена Мозговая поделилась наблюдениями за женщинами зрелого возраста / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Кратко:

Дочь Николая Мозгового показала новое фото

Она поделилась размышлениями про женщин после 50

Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая стала все чаще посвящать свои философские посты в социальных сетях женской красоте и силе. Размышления о том, что в современном обществе жизнь для дам "слегка за..." только начинается, она разместила в своем блоге в Instagram.

Мозговая поделилась своим свежим фото с новой экстравагантной прической и стильным макияжем. Она позировала, уверенно глядя в камеру.

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В описании к снимку Елена подчеркнула, что женщины определенного возраста, которые ранее были для общества невидимками, с каждым днем начинают чувствовать себя более свободно, что вдохновляет на ежедневное самосовершенствование.

"Женщины после 50, 60, 70... Наконец-то общество хоть немного сдвинулось с мертвой точки и признало, что "жизнь после..." существует. Мало того, не просто существует... У нас есть планы, мечты, мы до сих пор учимся, наша жизнь приобрела новые смыслы, она интересна и насыщена... И да, мы прекрасны! Прекрасны во всех своих проявлениях, главное не бояться идти вперед, покорять новые вершины и становиться более усовершенствованной версией самой себя", - написала Елена Мозговая.

Елена Мозговая новости - Елена Мозговая поделилась наблюдениями за женщинами зрелого возраста / instagram.com/olenamozgova1

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Кто такая Елена Мозговая? Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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