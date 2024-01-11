Жизель Бюндхен показала идеальную фигуру и выгуляла деним

Бразильская супермодель, бывший ангел Victoria's Secret и актриса Жизель Бюндхен, продолжает радовать своих поклонников идеальной фигурой.
В частности, по информации Page Six, Жизель Бюндхен была объявлена лицом весенней кампании бренда Frame 2024 в четверг: супермодель сняла топ и позировала в белом бюстгальтере и джинсах для джинсового бренда.
43-летняя легенда подиума сидит на ковре и поперек кровати на случайных фотографиях, одетая в светлые джинсы с высокой талией и эластичный белый бюстгальтер без косточек.
На фотографиях, которые сделал соучредитель и креативный директор Frame Эрик Торстенссон, босая Бюндхен поднимает ногу и позирует, заложив одну руку за голову, демонстрируя свой подтянутый пресс.
Мама двоих детей в рекламной кампании показала свои длинные распущенные светлые волосы и естественный макияж с румянцем.
Фото модели можно посмотреть на ее странице в Instagram.
Напомним, ранее Жизель предстала перед журналистами в коротком ярком топе с открытыми плечами, и укороченных брюках-скинни с заниженной талией. Модель была обута в золотистые босоножки на шпильке с тонкими ремешками.
Ранее также Жизель поймали с бойфрендом во время совместной пробежки. Фотографии появились на одном из фан-аккаунтов Жизель в Instagram.
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