Жизель Бюндхен показала идеальную фигуру и выгуляла деним

Супермодель показала идеальный пресс и стройные ноги.

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Жизель Бюндхен показала идеальную фигура / Коллаж Главред, фото Instagram/gisele

Бразильская супермодель, бывший ангел Victoria's Secret и актриса Жизель Бюндхен, продолжает радовать своих поклонников идеальной фигурой.

В частности, по информации Page Six, Жизель Бюндхен была объявлена лицом весенней кампании бренда Frame 2024 в четверг: супермодель сняла топ и позировала в белом бюстгальтере и джинсах для джинсового бренда.

43-летняя легенда подиума сидит на ковре и поперек кровати на случайных фотографиях, одетая в светлые джинсы с высокой талией и эластичный белый бюстгальтер без косточек.

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На фотографиях, которые сделал соучредитель и креативный директор Frame Эрик Торстенссон, босая Бюндхен поднимает ногу и позирует, заложив одну руку за голову, демонстрируя свой подтянутый пресс.

Мама двоих детей в рекламной кампании показала свои длинные распущенные светлые волосы и естественный макияж с румянцем.

Фото модели можно посмотреть на ее странице в Instagram.

Напомним, ранее Жизель предстала перед журналистами в коротком ярком топе с открытыми плечами, и укороченных брюках-скинни с заниженной талией. Модель была обута в золотистые босоножки на шпильке с тонкими ремешками.

Ранее также Жизель поймали с бойфрендом во время совместной пробежки. Фотографии появились на одном из фан-аккаунтов Жизель в Instagram.

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