"Живи ярко": Лилия Подкопаева показала редкое фото 19-летнего сына-красавца

Кратко:
- Сын Лилии Подкопаевой празднует день рождения
- Спортсменка обратилась к Вадиму
Украинская знаменитая гимнастка Лилия Подкопаева сообщила фанатам, что ее сын Вадим празднует день рождения.
На своей странице в соцсетях спортсменка уточнила, что парню уже исполнилось 19 лет и по этому поводу она его поздравила.
Подкопаева опубликовала архивные снимки, на которых видно, как менялся Вадим и как он уже вырос.
Также не обошлось и без теплого пожелания сыну.
"С днем рождения, мое сердце! Живи ярко, мечтай смело, люби искренне!" – написала Лилия.
Лилия Подкопаева - последние новости по теме
Напомним, ранее Главред сообщал о том, что Лилия Подкопаева поделилась романтическими фото со своим мужем-бизнесменом. Повод оказался значимым - любимый мужчина экс-чемпионки, бизнесмен Игорь Дубинский отпраздновал свой день рождения.
Также украинская спортсменка Лилия Подкопаева трогательно поздравила свою 16-летнюю дочь с Днем рождения. Как написала она на своей странице в Instagram, 16 лет назад "мир изменился".
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Кто такая Лилия Подкопаева?
Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.
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