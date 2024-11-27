"Живи ярко": Лилия Подкопаева показала редкое фото 19-летнего сына-красавца

Лилия Подкопаева публично обратилась к сыну.

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Лилия Подкопаева поздравила сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лилия Подкопаева

Кратко:

Сын Лилии Подкопаевой празднует день рождения

Спортсменка обратилась к Вадиму

Украинская знаменитая гимнастка Лилия Подкопаева сообщила фанатам, что ее сын Вадим празднует день рождения.

На своей странице в соцсетях спортсменка уточнила, что парню уже исполнилось 19 лет и по этому поводу она его поздравила.

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Подкопаева опубликовала архивные снимки, на которых видно, как менялся Вадим и как он уже вырос.

Также не обошлось и без теплого пожелания сыну.

"С днем рождения, мое сердце! Живи ярко, мечтай смело, люби искренне!" – написала Лилия.

Сыну Лилии Подкопаевой исполнилось 19 лет / фото: скрин instagram.com, Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева - последние новости по теме

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что Лилия Подкопаева поделилась романтическими фото со своим мужем-бизнесменом. Повод оказался значимым - любимый мужчина экс-чемпионки, бизнесмен Игорь Дубинский отпраздновал свой день рождения.

Также украинская спортсменка Лилия Подкопаева трогательно поздравила свою 16-летнюю дочь с Днем рождения. Как написала она на своей странице в Instagram, 16 лет назад "мир изменился".

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Кто такая Лилия Подкопаева? Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.

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