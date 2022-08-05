Жирный Киркоров в огне: Елена Мозговая показала "новый герб" РФ

Елена Мозговая показала Киркорова в образе толстой жар-птицы / instagram.com/fkirkorov, facebook.com/olenamozgova1

Украинская продюсерка Елена Мозговая наткнулась на кадр рашитсткого кинофильма, в котором певец-путинист Филипп Киркоров сыграл жар-птицу. Убогая компьютерная графика превратила стареющего пропагандиста в жирную курицу гриль, объятую языками пламени.

Примечательно, что художники даже не старались придать образу певца правдоподобности или какой-либо эстетики. Его голову просто прилепили поверх неудачной картинки.

Смешным, и одновременно жутковатым кадром Мозговая поделилась на своей странице в Facebook. "Даже не знаю, что написать... Смеюсь уже пять минут точно. Какой бы "лапти" фильм не снимали, получается какое-то порно", - подписала снимок бройлерного Киркорова продюсерка.

В комментариях предложили певца в образе жар-птицы сделать гербом РФ вместо двуглавого орла - идеально отображает суть страны-оккупанта.

Елена Мозговая показала Киркорова в образе толстой жар-птицы / facebook.com/olenamozgova1

Напомним, Филипп Киркоров, который отмалчивался о войне в Украине, определился со своей позицией. Певец решил проведать "трехсотых" оккупантов, которым пока повезло выжить в Украине, и он лично пообщался с солдатами, которые убивали или хотели убить украинцев.

Журналист-оппозиционер Александр Невзоров объяснил это "путешествие" анатомическим феноменом, коим, по его мнению, является Киркоров.

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