"Женщине уже за 80": режиссер-иноагент оправдал Ротару перед россиянами и указал на её возраст

Россияне набросились на Софию Ротару из-за того, что она критиковала российскую власть.

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Александр Роднянский стал на защиту Софии Ротару / Коллаж фото instagram/sofiarotaru.official, instagram/alexander.rodny

Россияне набросились на украинскую известную певицу Софию Ротару из-за её критики российских властей и действий оккупантов в Украине. Известный режиссер Александр Роднянский решил заступиться за Ротару, но указал на то, что она уже женщина в возрасте. Об этом сообщают росСМИ.

Он заявил, что огорчен таким отношением россиян к артистке. Он добавил, что Ротару надо "пожалеть из-за её возраста".

"У меня полное ощущение, что София Михайловна высказалась. Я слышал и читал какие-то гадости в ее адрес. Может быть, она не каждый день это делает. У всех своя жизнь. Слушайте, предъявлять требования к женщине, которой за 80 — дурное дело. Надо с себя начинать. Если вы ждете от Ротару чего-то, то спросите себя сначала", - сказал Роднянский.

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Стоит отметить, что Александр Роднянский выехал из России. Власти объявили режиссера иноагентом.

Напомним, ранее София Ротару четко выразила свою проукраинскую позицию, и, по словам инсайдеров, уделяет значительное количество времени и сил волонтерству, которое, впрочем, старается минимально афишировать.

Из-за этого в стране-агрессоре РФ на певицу началась настоящая охота - на нее написали донос, и сейчас гепрокуратура страны-оккупанта работает над конфискацией ее имущества в аннексированном Крыму и в Москве.

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