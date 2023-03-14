Женщина-вамп в теле соседской девчонки: Дженна Ортега примерила откровенное платье

Молодая звезда сериала Уэнздей не перестает удивлять поклонников смелыми образами.

Дженна Ортега показала фигуру в полупрозрачном платье с глубоким вырезом / instagram.com/jennaortega

20-летняя американская актриса Дженна Ортега после успеха Уэнздей, которую сыграла в суперпопулярном одноименном сериале, стала желанной гостьей не только на всех киноплощадках, но и на съемках для именитых глянцевых изданий.

Так на днях молодая артистка дала интервью и приняла участие в фотосессии для нового номера The Sunday Times Style. Старлетка рассказала о совершенно новом уровне популярности, как она его переживает и как находит для себя балланс между работой и жизнью.

Меж тем на странице Ортеги в Instagram уже появился первый кадр со съемок, в котором актриса предстала в смелом наряде, который, впрочем, прекрасно отражает то, какой ее видят зрители - восходящим секс-символом и милой девочкой с невинным личиком одновременно.

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Один из образов для съемок Дженны представляет собой открытое платье с глубоким вырезом и прозрачными вставками, отороченное лебяжьим пухом. На контрасте с ним играют слегка спущенные белые носочки и черные туфельки в стиле "беби-долл".

Актриса сидит в свободной позе, закинув ногу на ногу, и улыбается. Сама Ортега оставила снимок без комментариев, зато красноречию ее поклонников не было предела, так им понравился ее новый образ.

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