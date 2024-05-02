Женитьба и дети: Позитив рассказал всю правду об отношениях с Юлией Сахневич

Позитив впервые рассказала о своих новых отношениях и даже заявил, что готов жениться.

https://stars.glavred.info/zhenitba-i-deti-pozitiv-rasskazal-vsyu-pravdu-ob-otnosheniyah-s-yuliey-sahnevich-10562066.html Ссылка скопирована

Позитив признался, что готов жениться / коллаж: Главред, фото: instagram.com/positiff/, instagram.com/juli_sakhnevych/

Украинский популярный певец Алексей Завгородний (Позитив) на днях приоткрыл тайну своей личной жизни и показал возлюбленную – танцовщицу Юлию Сахневич, с которой принимал участие в шоу "Танцы со звездами".

В интервью Славе Демину Алексей признался, что он с Юлией готов жениться и стать отцом. Оказывается, пара вместе уже более трех лет, но артист не хотел выносить свою личную жизнь на публику.

"Мы не говорили об отношениях публично, потому что чувствовали, что так будет лучше. Как говорят, любовь любит тишину. У меня бывшие отношения были открытыми для публики, и я не хочу повторять такую историю", - сказал Позитив.

Так же рэпер рассказал о серьезности своих намерений и как Юлия помогает ему в трудную минуту.

"К браку мы готовы, потому что прошли вместе очень много. Мы всегда были рядом в самые сложные моменты. Именно Юля мне помогает и подсказывает, как стать еще лучше для себя и окружающих. Можно сказать, она мой лучший друг и мотиватор", - заявил Позитив.

Алексей не скрыл и то, что уже готов стать отцом. Так, певец уверен, что вопрос пополнения в семье сейчас актуален.

Смотрите видео интервью Позитива:

Кто такой Позитив Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Как пишет Википедия, он является участником группы MOZGI продюсерского центра MOZGI Entertainment.

Позитив - последние новости по теме

Отметим, на днях Позитив сделал загадочное предложение Мишель Андраде. Подписчики Позитива предположили, что теперь стоит ожидать новую совместную песню артистов.

А также ранее Позитив опубликовал фото, на котором показал, что лежит под капельницей. На изображении артист оставил подпись, где пошутил над новой песней Дорофеевой.

Читайте больше о Позитиве:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред