Жених дочери Шойгу лезет с комментариями к полуголой певице

Ксения Шойгу со своим фитнес-женихом Столяровым. Фото Телеграмм Шойгу

Жених дочери военного преступника, который ведет войну в Украине Сергея Шойгу Ксении, опозорился в социальной сети.

В частности, жених и фитнес-тренер Алексей Столяров сделал комплимент фигуре артистки Клавы Коки, которая позировала в розовом купальнике. "Афигеть форма", - написал будущий зять и наследник Шойгу.

Сама певица позирует в незаконно аннексированном Крыму и подписала свое фото "Клава Попа".

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"Ничего особенного, обычная фигура", - ответили на комментарий фитнес-тренера фоловеры певицы.

На что Столяров возразил, что у Коки "Афигенная фигура".

"Ты женат, еп", - напомнили Столярову.

На что тот безапелляционно заявил, что он хвалит фигуру: "Зато честно".

Напомним, ранее стало известно, что Ксения Шойгу только помолвлена со своим фитнес-женихом. Однако в сентябре 2021 года у пары родилась дочь Милана.