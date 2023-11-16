Жена Влада Ямы похвасталась дебютом сына в американском кино

Лилия Яма, жена украинского танцора Влада Ямы, который перебрался с семьей в США во время полномасштабной войны, похвасталась достижениями своего сына в Америке.
На своей странице в Instаgram, она опубликовала видео с допремьерного показа короткометражной картины "Sweet struggle". Именно там сыграл одну из ролей их 7-летний сын.
Известно, что показ киноленты состоялся в Голливуде. Режиссером короткометражки выступила украинская хореограф и актриса Адриана Костецкая.
На премьере был и сам Влад Яма, которого активно критикуют за то, что он не возвращается в Украину, а отсиживается в США. Он также частенько злит своих фоловеров яркими фотографиями с отдыха или спокойной жизни в государстве, которое не воюет.
Ранее украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк рассказал, что думает про сбежавшего Влада Яму - шоумен откровенно рассказал, примкнул ли он к тем, кто осуждает танцора.
Также Евгений Кошевой высказался в адрес сбежавшего в США Влада Ямы - его мнение оказалось крайне философским. Кроме того комик признался, общаются ли они сейчас.
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