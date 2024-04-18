Жена Виталия Козловского показала старшего сына певца от другой женщины

Темноволосый и кудрявый мальчик появился с Козловским на обложке популярного журнала.

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Виталий Козловский сын - жена Козловского показала его взрослого сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuliabakumenko

Украинский певец Виталий Козловский и его пиар-менеджер Юлия Бакуменко недавно создали семью - они наконец узаконили свои романтические отношения и стали родителями мальчика по имени Оскар. Это стало воплощением мечты артиста про домашний уют.

Бакуменко, которая знает мужа много лет, приняла в семью и другого сына Козловского. Мальчика зовут Платон и сейчас ему 9 лет.

В своем блоге в Instagram жена Козловского показала раритетную обложку известного журнала, которую украсил снимок знаменитости с годовалым малышом на руках и подписью: "Виталий Козловский показал сына". Фото было сделано еще в 2015 году.

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Платон - не биологический, а крестный сын певца. Сейчас мальчик со своей семье живет в Испании и развивает собственный блог, в котором до начала полномасштабной войны нередко появлялись снимки звездного крестного.

Бакуменко рада, что даже расстояние не мешает Платону поддерживать связь с Виталием. Мальчик в качестве поздравления с рождением первенца передал малышу Оскару свои рисунки динозавров. Этот жест растрогал жену певца.

Виталий Козловский с крестником Платоном / instagram.com/yuliabakumenko

Кто такой Виталий Козловский? Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Виталий Козловский - последние новости:

Напомним, в начале апреля Виталий Козловский признался, что стал отцом, и впервые рассказал на широкую публику про рождение сына Оскара. Незадолго до появления мальчика певец женился на его маме - своей давней возлюбленной Юлии Бакуменко.

Также Козловский рассказал, почему он, как украиноязычный артист, в прошлом соглашался исполнять песни на русском языке по совету музыкальных продюсеров.

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